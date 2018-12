Chi è Settimo Mineo | l' ultimo capo di Cosa Nostra

agi

: Chi è Settimo Mineo, il boss di Cosa Nostra erede di Totò Riina - SkyTG24 : Chi è Settimo Mineo, il boss di Cosa Nostra erede di Totò Riina - infoitinterno : Chi è Settimo Mineo, nuovo boss della mafia 'eletto' il 29 maggio -

(Di martedì 4 dicembre 2018), dopo anni, aveva ricostruito la storica Cupola. È quanto è emerso da un’indagine della Dda di Palermo che ha portato al fermo di 46 persone, fra boss e gregari, tra cui il nuovodella commissione provinciale, l'ottantenne Settimo Mineo,del mandamento di Pagliarelli. Ufficialmente gioielliere con negozio in centro, è il più anziano fra i boss della mafia siciliana è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale. Le accuse per gli indagati sono di associazione mafiosa, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni, porto abusivo di armi, danneggiamento a mezzo incendio, concorso esterno in associazione mafiosa.La vecchia guardia per la nuova mafia Settimo Mineo, 80 anni, - lo "zio Settimo" - incoronatodella commissione provinciale di Palermo, tra i 46 ...