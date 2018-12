Chi è Settimino Mineo | il Padrino erede di Totò Riina che voleva rilanciare Cosa Nostra

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018) Quando Giovanni Falcone, nel 1984, lo interrogò nel corso del maxiprocesso contro la mafia rispose: "Non so di che parla, io vendo gioielli, cado dalle nuvole". Il giudice, però, non credette alle sue parole. Alla fine del procedimento,fu condannato a cinque anni di carcere. Dopo più di tre decenni - e a qualche da una condanna a 11 anni, inflittagli nel 2006 - l'ottantenne gioielliere, capo del mandamento di Pagliarelli, è stato fermato di nuovo. Questa volta con l'accusa di essere l'di Totò, il nuovo capo diVIDEO - Mafia, colpo alla nuova Cupola. Arrestato l'di, il boss SettimoNon si è mai pentito di essere un affiliato alla mafia: nei primi anni '80riuscì a sfuggire a un agguato nel quale morì il fratello Giuseppe. Solo un anno prima era stato ...