Ceo Volkswagen | ' Vogliamo alleanza globale con Ford'

Trump vede i Ceo dell’auto tedesca. Alleanza globale tra Volkswagen e Ford : Gli executive di Volkswagen, Bmw e Daimler convocati per capire come migliorare la produzione di auto tedesche negli Stati Uniti, per scongiurare i dazi e preparare la strada alle negoziazioni con l’Europa. Alla fine dell’incontro, il Ceo della tedesca Volkswagen , Herbert Diess, ha detto annunciato che a gennaio o febbraio saranno resi noti i dettagli di un’Alleanza con l’americana Ford Motor ...