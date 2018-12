ilfattoquotidiano

: Central European University, Orban ha vinto: l’università di Soros lascia Budapest e di trasferisce a Vienna. - petergomezblog : Central European University, Orban ha vinto: l’università di Soros lascia Budapest e di trasferisce a Vienna. - Cascavel47 : Central European University, prorettore: “Cacciati da Orban, è 1° caso dal nazismo L’Europa tollera gli Stati non d… - fattoquotidiano : Central European University, prorettore: “Cacciati da Orban, è 1° caso dal nazismo L’Europa tollera gli Stati non d… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Laha annunciato lascerà dopo 28 anni Budapest per trasferirsi in Austria. Ilera anche uno dei più importanti affrontati dalla relazione Sargentini sul mancato rispetto dei diritti umani in Ungheria. Nell’università fondata da George Soros e finita nel mirino nel governo di Viktor, Eva Fodor,, insegna Studi di genere nel dipartimento di Scienze sociali e umane.Non siete riusciti a smuovere il governo di Viktor Orbán dalle sue posizioni. Cosa cambia da domani?“Il governo ungherese ci ha mandato un messaggio chiaro: non possiamo rimanere a Budapest. Quindi con molto rammarico e dispiacere dobbiamo lasciare il Paese. Oggi la decisione ha assunto un carattere definitivo, da domani inizieranno i preparativi per spostare i corsi da Budapest a Vienna”.Quando avete previsto di concludere il trasferimento in ...