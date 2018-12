CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Illuminazione pubblica | cronoprogramma per il potenziamento in

CASTELLAMMARE - Villa comunale - villa gabola e smaltimento legno Immacolata : la pulizia della città costa altri 60mila euro : Circa 60mila euro per ripulire l'arenile dai rifiuti, villa gabola e per smaltire la legna sequestrata in occasione della festa dell'Immacolata. Il Comune salda il suo debito con Am Tecnology per ...

CASTELLAMMARE - Fango nelle fonti dell'Acqua della Madonna - nuovo allarme per i cittadini : Ritorna il Fango nelle fonti dell'Acqua della Madonna. A dare l'allarme un gruppo di cittadini che prelevando l'acqua si sono resi conto dei residui nelle bottiglie e successivamente nei bicchieri. '...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Inici -Funghi Sapori & Dintorni : due giorni dedicati ai funghi ed a monte Inici. : Mostra micologica, laboratori e sagra dei funghi sabato e domenica a villa Olivia Una due giorni dedicata ai funghi, a monte Inici ed alle sue bellezze: "Inici -funghi Sapori & Dintorni", con la ...

CASTELLAMMARE - Cancello pericolante al sottopasso del Savorito - al via la rimozione : E' stato rimosso il Cancello pericolante nei pressi del sottopasso al Savorito. Il Comune di Castellammare, dopo aver interdetto per qualche giorno la zona, è intervenuto per eliminare il pericolo ...

CASTELLAMMARE - Violenza sulle donne - la Regione aiuta le famiglie delle vittime : 2mila euro per sostenere le spese : 2mila euro alle famiglie delle donne vittime di violenze. Grazie alla presenza del centro antiViolenza a Castellammare, gestito dalla Cooperativa Anchise, i familiari della ragazzina minorenne di ...

CASTELLAMMARE - Circolo della Legalità - terminata la prima settimana tematica in ricordo di Michele Cavaliere : Si è conclusa la prima settimana tematica nel Circolo della Legalità di Castellammare di Stabia in ricordo di Michele Cavaliere. In compagnia del figlio Raffaele e delle associazioni, si sono tenuti ...

CASTELLAMMARE - Auto in fiamme nel centro antico - tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco : Attimi di paura al centro antico in quello che doveva essere un tranquillo sabato sera. Alle 23.30 circa due Auto sono andate a fuoco nei pressi di Piazzetta Caporivo, il cuore del centro antico di ...

CASTELLAMMARE - Avviata la liquidazione della Sint - Sica : «Teniamo d'occhio il ricorso dei lavoratori delle terme» : A proposito di politica, ben prima si dovrebbe chiudere il caso Monte dei Paschi di Siena. L'istituto di credito toscano vanta ancora un credito nei confronti della Sint di circa 600mila euro e, a ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche dei canali e dei corsi d'acqua : "Verifiche dei canali e dei corsi d'acqua": le ha chieste il sindaco, dopo quelle su ponti e viadotti. Richiesta anche la vigilanza edilizia agli uffici comunali "Nessun problema strutturale per il ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : allerta rossa da stasera e per l'intera giornata di domani : allerta meteo rossa da stasera, 2 novembre, e per l'intera giornata di sabato 3 novembre. Il dipartimento regionale della protezione civile ha aggiornato il bollettino meteo ed emesso un nuovo avviso ...

Maltempo - allerta per l’onda di piena del fiume Sarno a CASTELLAMMARE di Stabia - Scafati e Pompei : Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno, gia’ esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Il letto del fiume e’ ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Studenti e associazioni insieme per la giornata diocesana per il creato Coltivare l´alleanza con la terra : Il sindaco: "Impegnarsi a custodire. Necessario un cambio di mentalità come nel caso dell´abbandono di rifiuti" Letture, musica e canti, video e riflessioni, quindi un corteo dall´istituto "Mattarella-...

Sesso droga e pastorizia a CASTELLAMMARE DEL Golfo. E scatta il blitz dei Carabinieri : 'Sesso droga e pastorizia' a Castellammare del Golfo. Una delle più note e controverse pagine Facebook ha dato appuntamento per un raduno ai suoi fan a Castellammare del Golfo. I Carabinieri, ...

CASTELLAMMARE - Rifiuti non conformi - controlli della municipale :