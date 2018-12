Casinò Saint-Vincent | depositato al tribunale di Aosta l' atto per i licenziamenti

Finanziamenti al Casinò di Saint Vincent - tutti assolti compreso l'ex governatore Rollandin : I giudici: i 140 milioni versati dall'amministrazione regionale alla casa da gioco tra il 2012 e il 2015 per sanare il 'rosso' nei bilanci non costituiscono un reato. Ma ora incombe il fallimento

Sette assoluzioni nel processo sui finanziamenti al Casinò di Saint-Vincent - AostaOggi.IT : Il gup: il fatto non sussiste. Assolti anche Rollandin, Baccega e Perron AOSTA.

La procura di Aosta ha chiesto il fallimento del Casinò di Saint-Vincent : La procura di Aosta ha chiesto oggi il fallimento della Casino de la Vallée spa. La domanda di concordato pendente non impedisce l’istanza di fallimento . Qualora la richiesta di concordato non venisse accolta, il tribunale dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta della procura ....

Casinò Saint Vincent - 18 consiglieri Val D’Aosta condannati a maxi-risarcimento da 30 milioni : “4 - 5 solo da Rollandin” : La Corte dei conti della Valle D’Aosta ha condannato a un maxi-risarcimento di 30 milioni di euro 18 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali della Valle D’Aosta per il finanziamento di 140 milioni di euro al Casinò di Saint-Vincent. Tra i condannati gli ex presidenti della Regione Augusto Rollandin (4,5 mln) e Pierluigi Marquis (807 mila euro). La sentenza riguarda la gestione del Casinò dal 2012 al 2015. In sostanza la magistratura ...