Caos nel Pd | Minniti pensa di mollare 

UK : contro il Caos informativo - giornalisti nelle scuole per aiutare i ragazzi ad uno consumo consapevole delle notizie : Ma l'adolescenza è anche un'età decisiva per imparare le regole su cui si regge il mondo dell'informazione, con quali dinamiche si diffondono le notizie false e cosa possiamo fare per arginare questo ...

Caos in Piazza della Repubblica. Granelli si scusa : ora va meglio : «Tempi del verde raddoppiati, situazione migliorata. Le mie scuse ai cittadini per i disagi e grazie per la pazienza». È il diario di ieri dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli dal «fronte» di ...

River Boca - Superclasico ancora nel Caos. I Millionarios contro il Bernabeu : River Boca, BIANCOROSSI contro IL Bernabeu- Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores. ancora si devono giocare i secondi 90′ (o 120′), ed è già entrata negli annali come una della gare più “turbolente” della storia del […] L'articolo River Boca, Superclasico ancora nel caos. I Millionarios contro il ...

Bundesliga - Bayern Monaco nel Caos. Hoeness insultato in assemblea : Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco. AP Esasperazione, rabbia e delusione. Quella di ieri sera è stata l'assemblea generale annuale più calda degli ultimi tempi in casa Bayern Monaco. Ad ...

Sampdoria - Caos nelle ultime ore : l’importante precisazione del club blucerchiato : “Ribadendo la fiducia nel lavoro della Magistratura e la serena convinzione di chiarire ogni addebito nelle sedi competenti, l’U.C. Sampdoria avverte il dovere di comunicare brevi e significative precisazioni per replicare ad alcune ricostruzioni mediatiche distorte, che non raccontano il reale valore della Società, del suo operato e che ne danneggiano gravemente l’immagine. • Dopo l’acquisizione nel giugno 2014 la Società, durante ...

Domani al via il G20 in Argentina - Buenos Aires è già nel Caos : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Ventisei tra Capi di stato e di governo, di cui sole tre donne, stanno per riunirsi a Buenos Aires, in Argentina, per il G20. Il summit, ospitato per la prima volta ...

Conto alla rovescia per il G20 - Buenos Aires già nel Caos : Il rischio è che esse facciano frenare l'economia mondiale più di quanto già non stia succedendo . Difficilmente, però, dal comunicato finale che verrà diffuso sabato ci sarà l'impegno esplicito a ...

Australia : forti piogge nell’area di Sydney - inondazioni e Caos trasporti : Precipitazioni torrenziali si sono registrate nell’area di Sydney, con conseguenti pesanti disagi: numerosi i voli annullati, le linee ferroviarie chiuse e gli automobilisti bloccati su strade allagate. Almeno 6mila persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l’Ufficio meteo locale, in alcune aree sono caduti 106mm di pioggia in poche ore a fronte di una media per l’intero mese di novembre di 84mm. Nelle prossime ore sono ...

Gf Vip la mamma di Giulia Salemi entra nella casa scoppia il Caos : La mamma di Giulia Salemi Fariba, è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un “rito magico” per far sì che il loro amore sbocci. «In una puntata di casa Signorini ha bruciato i peli pubi…i di Cecilia Rodriguez, un mozzicone di sigaretta di Francesco e capelli di Giulia Salemi», spiegano i conduttori. Ma quando mamma Fariba ...

Mara Venier nel Caos : salta la scaletta - Vanessa Incontrada senza freni. Carraro vola ai Caraibi : Mara Venier sorprende tutti con la sua Domenica In caotica. Durante la puntata è successo di tutto. Il meccanismo si è inceppato quando Renato Zero sbaglia orario e fa saltare la scaletta. Conseguenza? Il gobbo illeggibile, video che saltano… Insomma “un bordello” come lo ha definito Vanessa Incontrada, super ospite della trasmissione. La sua intervista è stata toccante ed esilarante allo stesso tempo. L’Incontrada, che ...

Mara Venier nel Caos : salta la scaletta - Vanessa Incontrada senza freni. E Nicola Carraro vola a Santo Domingo : Mara Venier sorprende tutti con la sua Domenica In caotica. Durante la puntata è successo di tutto. Il meccanismo si è inceppato quando Renato Zero sbaglia orario e fa saltare la scaletta. Conseguenza? Il gobbo illeggibile, video che saltano… Insomma “un bordello” come lo ha definito Vanessa Incontrada, super ospite della trasmissione. La sua intervista è stata toccante ed esilarante allo stesso tempo. L’Incontrada, che ...

Parigi nel Caos - scontri tra Gillet gialli e Polizia sugli Champs D'Elysees : La città di Parigi è ormai nel caos, i Gillet gialli stanno continuando la loro protesta contro il Governo francese a causa del caro carburanti. La Polizia è schierata su tutta la via principale della Capitale, ed in assetto antisommossa. Quella che si sta scatenando in Francia si potrebbe paragonare quasi a una guerra civile. Sono terribili le immagini che arrivano dalla capitale francese, con gli Champs D'Elysees letteralmente presi d'assalto, ...

Parigi nel Caos - scontri tra gilet gialli e polizia su Champs Elysees Diretta : scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysees e nelle strade adiacenti dalla tarda mattinata: la polizia, in assetto antisommossa, ha fermato, anche con l'uso di manganelli, diversi gruppi di...

Uomini e Donne registrazione - Elisabetta accusa la redazione : trono Luigi nel Caos : Anticipazioni Uomini e Donne trono Luigi, caos alla registrazione Ghiotte anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne. Apprendiamo da News U&D infatti che il trono di Luigi Mastroianni si sta un po’ arenando per tanti motivi: il primo in assoluto è che mancano le corteggiatrici che a lui interessano. Un vero peccato perché l’ex di […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Elisabetta accusa la redazione: trono ...