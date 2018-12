Camera ardente per Fantastichini Martone | volevamo fare un film

Ennio Fantastichini - da Amendola a Favino : il saluto degli amici alla Camera ardente : E' stata portata a spalla all'interno della Casa del cinema di Roma la bara di Ennio Fantastichini, l'attore scomparso il primo dicembre. La sala ha aperto alle 15 e chiuderà...

Fantastichini - Amendola alla Camera ardente : “Ricordo l’aiuto che mi diede nella mia prima regia” : Claudio Amendola ha voluto ricordare l’amico Ennio Fantastichini, scomparso qualche giorno fa, presso la Casa del Cinema di Roma dove è stata allestita la camera ardente. “La fortuna di fare questo mestiere è che uno lascia ed Ennio ci ha lasciato 100 interpretazioni una più bella dell’altra. E’ difficile trovare le parole, ricordo sopratutto le giornate di lavoro nella mia prima regia e da collega più grande aveva un ...

Fantastichini - Haber alla Camera ardente : “Un uomo per bene - Ennio era un mondo intero” : “Era una persona meravigliosa, attore fuori dagli schemi, era unico, onnivoro, intelligente, onesto. Mi manca, è incredibile, ci siamo visti fino a che entrasse in ospedale. Ci vedevamo sempre anche quando eravamo divisi per lavoro. Era uno che aveva tante cose da dire da raccontarci, Ennio è un mondo”. Così Alessandro Haber ha voluto ricordare l’attore e l’amico Ennio Fantastichini scomparso qualche giorno fa a ...

Roma : aperta Camera ardente per rendere omaggio a Fantastichini : Roma – È stata aperta alla Casa del cinema di Roma la camera ardente dell’attore Ennio Fantastichini, scomparso lo scorso primo dicembre per complicanze legate a una leucemia. Presente il figlio Lorenzo, mentre tra gli amici e i colleghi sono arrivati a Villa Borghese Valerio Mastandrea, Claudio Amendola, Margherita Buy, Alessandro Haber e Roberto Herlizka. Attorno al feretro, al centro della sala Deluxe, corone di fiori e un cuscino ...

Camera ardente Bertolucci - Dario Argento : 'La nostra era un'amicizia perenne' : 'Siamo stati grandi amici, posso dire che la nostra è un'amicizia perenne'. Così Dario Argento alla Camera ardente in Campidoglio di Bernardo Bertolucci, morto lunedì a 77 anni. 'Forse è stato uno dei ...

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti alla Camera ardente di Bertolucci : Virginia Raggi e Nicola Zingaretti in Campidoglio, alla camera ardente di Bernardo Bertolucci, il maestro del cinema italiano, scomparso lunedì a 77 anni. 'La cultura europea è più povera, perde un ...

Bernardo Bertolucci - alla Camera ardente in Campidoglio la Sandrelli - Taviani e Martone : Aveva 77 anni. I suoi film hanno fatto storia e suscitato polemiche. Nel 1988 l’Oscar con «L’ultimo imperatore»

Bernardo Bertolucci - Camera ardente in Campidoglio/ Il ricordo di Paolo Taviani : 'Voleva fare un nuovo film' - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci, camera ardente in Campidoglio per il regista morto a 77 anni. Il ricordo di Mario Martone: 'La sua lezione di libertà ci deve guidare'.