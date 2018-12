Calendario Mondiali Rugby 2019 | tutte le date e il programma Gli orari dalla fase a

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Boxe - svelato parte del Calendario 2019 : Europei a giugno - Mondiali maschili a settembre : L’AIBA, la Federazione Internazionale della Boxe, ha svelato parte del calendario internazionale della prossima stagione. Gli Europei maschili e femminili (della categoria elite) si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) a giugno: le date ufficiali non sono ancora state comunicate ma la rassegna continentale si disputerà in occasione degli European Games, la kermesse multisportiva in programma dal 14 al 30 giugno. La competizione servirà anche ...

Calendario Mondiali nuoto vasca corta 2018 : programma - orari e tv : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e streaming : Conto alla rovescia che sta per terminare: tutto pronto per i Mondiali 2018 di Hockey su prato al maschile. La competizione internazionale scatterà il prossimo 28 novembre a Bhubaneswar, India, e si concluderà il 16 dicembre con l’assegnazione delle medaglie. Andiamo a scoprire tutto il Programma: i match saranno visibili tutti sul canale Youtube della FIH. Programma Mondiali Hockey prato 2018 November 28, 2018 12.30 Belgium VS Canada ...

Mondiali nuoto - pallanuoto - sincronizzato - tuffi e acque libere 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la capitale degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per confermare gli ...

Calendario Mondiali ciclismo 2019 : quando si svolgono? Date - programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di ciclismo si svolgeranno dal 21 al 29 settembre nello Yorkshire (Gran Bretagna). Dopo la durissima edizione di Innsbruck, la rassegna iridata del prossimo anno vedrà in generale dei percorsi meno impegnativi e le prove in linea sembrano adattarsi sulla carta ai velocisti resistenti. I Mondiali 2019 toccheranno dieci città dello Yorkshire. Il perno centrale sarà Harrogate, sede di arrivo di tutte le corse, mentre quelle di ...

Atletica - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv. Si gareggia ad ottobre! : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Doha (Qatar) da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre. Si tratta di una stranissima collocazione in calendario rispetto al tradizionale spazio estivo riservato alla rassegna iridata della Regina degli Sport. A causa della altissime temperature del Qatar, però, si è deciso di spostare l’evento a inizio autunno e soprattutto si gareggerà sempre nella serata locale in modo da ...

Calendario Mondiali basket 2019 : quando si giocano? Date - programma - orari e tv : Anche se la FIBA ha deciso di modificarne, dal 2014, il nome in basketball World Cup, cioè in Coppa del Mondo, la sostanza è sempre la stessa: quelli del 2019 saranno i diciottesimi Mondiali di pallacanestro maschile. Al momento sono qualificate sette nazionali: Cina (Paese ospitante), Tunisia, Nigeria, Grecia, Germania, Repubblica Ceca, Lituania. Nelle prossime settimane, molte altre squadre nazionali si uniranno al lotto delle 32 partecipanti, ...

Salto con gli sci - il Calendario completo della stagione 2018-2019 : Coppa del Mondo - Mondiali e volo con gli sci : Ricominciano questa settimana le emozioni forti della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. L’obiettivo di tutti, al maschile, è quello di battere Kamil Stoch, autore di un’ultima stagione straordinaria già solo per un motivo: il polacco è stato il secondo nella storia, dopo Sven Hannawald, a realizzare il Grande Slam dei Quattro Trampolini. Al femminile, invece, la norvegese Maren Lundby dovrà dimostrare di non essere ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Ormai è tutto pronto all’immenso Indira Gandhi Stadium di New Delhi, il palazzetto più grande di tutta l’India che ospiterà i Mondiali 2018 di Boxe femminile dal 15 al 24 novembre. In Asia andrà in scena la rassegna iridata biennale che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente con le migliori atlete pronte a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Anche l’Italia cercherà di essere grande protagonista ...

Speed skating - Calendario stagione 2018-2019 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : La stagione 2018-2019 dello Speed skating sta per iniziare: nel fine settimana prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, che quest’anno conta cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio ecco subito Campionati italiani ed Europei, mentre a febbraio sono in programma i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata sprint, nonché quella riservata alla categoria ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Non è lontano il tempo dei Mondiali femminili di Boxe 2018 organizzati dall’AIBA. Dal 15 al 24 novembre, a Nuova Delhi si riunirà il meglio di ciò che le donne del pugilato ha da offrire al pianeta Terra. L’Italia intende presentarsi in modo più che competitivo alla manifestazione iridata, e per questo, tra le 11 convocate per il raduno in corso a Mosca fino a lunedì, sono presenti alcune delle figure di maggior spicco del nostro ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : I Mondiali 2018 di Trampolino elastico si disputeranno a San Pietroburgo (Russia) dal 7 al 10 novembre. Ultima rassegna iridata dell’anno per la grande famiglia della ginnastica, spettacolo assicurato con i migliori interpreti di questa disciplina olimpica che ci faranno divertire sia a livello individuale (unica gara olimpica) che nel sincro (specialità non a cinque cerchi). L’Italia sarà presente con Flavio Cannone e Dario Aloi. Di ...

Ginnastica - appuntamento ai Mondiali 2019 : quando e dove si svolgeranno? Date e Calendario : Si sono conclusi i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si sono disputati all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Polvere di Magnesio è sbarcata in Medio Oriente per la prima volta nella storia, il pubblico purtroppo ha scarseggiato ma la rassegna iridata è stata davvero molto emozionante e avvincente, abbiamo potuto assistere a grandi esercizi e prestazioni tecniche fuori dal comune, non è mai mancato il ...