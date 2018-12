Calendario Coppa d’Africa calcio 2019 | tutte le date e il programma Gli orari dalla fase

Ski cross - Coppa del Mondo 2018-2019 : il nuovo Calendario. Doppia gara a San Candido : Riformulato dalla Federazione Internazionale (FIS) il calendario per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skicross 2018-2019. I problemi climatici avevano infatti privato gli atleti di partecipare alle prime due tappe previste: quelle di Val Thorens e a Montafon, per mancanza di neve. L’esordio, come già annunciato, sarà in Svizzera, in quel di Arosa: doveva essere inizialmente il 10 e 11 dicembre, mentre si gareggerà il 16 e il 17 di ...

Coppa Italia calcio - le partite di oggi : il Calendario e gli orari. Come vederle in tv e streaming : Non ci saranno turni infrasettimanali di Serie A o coppe europee, ma il calcio sarà comunque protagonista nei giorni tra oggi e giovedì 6: torna in scena la Coppa Italia. Dopo i primi tre turni eliminatori giocati tra fine luglio ed inizio agosto, ora le sedici squadre rimaste in gara si sfideranno per passare agli ottavi di finale, dove troveranno le prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A. Alle ore 15.00 si sfideranno ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : programma - orari e tv. il Calendario completo : Con la consueta tappa di Sigulda, scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di Skeleton 2018/19. Sul budello lettone andranno in scena le prime due prove stagionali, iniziando con gli uomini sabato 8 dicembre, mentre le donne saranno di scena nella giornata successiva. L’esordio di Sigulda farà da apripista alle sette tappe successive, compresa quella di Schönau am Königssee dell’11 gennaio, che varrà anche per il titolo europeo ...

Bob - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : programma - orari e tv. il Calendario completo : Inizia la stagione per quanto riguarda il bob: si parte in Lettonia, sulla tecnica pista di Sigulda, con il week-end che vedrà in scena le consuete tre gare. Andiamo a scoprire il programma e gli orari in terra balcanica: ricordiamo che per seguire gli appuntamenti per bob e skeleton basterà collegarsi al canale Youtube della Federazione Internazionale (IBSF). Coppa del Mondo bob Sigulda 2018 Venerdì 7 dicembre Ore 14.30 Bob a 2 femminile Sabato ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il Calendario : Riparte questa settimana la Coppa Italia, almeno per le squadre che devono qualificarsi agli ottavi di finale, che poi sarà anche il momento in cui entreranno in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie ...

Coppa Italia - Calendario e orari del quarto turno : Quando si gioca il quarto turno di Coppa Italia? Il quarto turno di Coppa Italia verrà disputato in tre giorni, da martedì 4 dicembre a giovedì 6 dicembre. Sedici le squadre impegnate in otto incontri,...

Bob - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date e il programma completo : Dopo una lunga attesa torna, finalmente, la Coppa del Mondo di bob 2018/19, 35esima edizione della massima competizione internazionale della specialità. Si partirà nel prossimo weekend, con la tappa di Sigulda in Lettonia del 7 dicembre, per arrivare fino all’ultimo appuntamento di Calgary in Canada del 24 febbraio 2019. Al termine della stagione saranno di scena i campionati mondiali di Whistler, in Canada, mentre la tappa di Schönau am ...

Skeleton - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date e il programma completo : Tutto pronto per l’esordio: nel week-end a Sigulda scatta la Coppa del Mondo di Skeleton. Otto le tappe stagionali per il massimo circuito internazionale: andiamo a scoprire tutte le date e gli orari, con il programma completo. Coppa del Mondo Skeleton 2018-2019 08/12/2018 – ore 09:30 Gara maschile Sigulda 09/12/2018 – ore 09:30 Gara femminile Sigulda 14/12/2018 – ore 10:15 Gara maschile Winterberg 14/12/2018 – ore ...

Coppa Italia calcio - il Calendario della settimana. Gli orari di tutte le partite del 4° turno. Come vederle in tv gratis e in chiaro : Dopo la prima appendice estiva, torna in campo la Coppa Italia di calcio 2018/19, giunta al suo quarto turno. Entrano in scena anche le squadre di Serie A e saranno ben otto gli appuntamenti in programma tra il 4 ed il 6 dicembre. Si andranno a delineare le sfidanti delle prime otto della classe che, Come consuetudine, entreranno in scena solamente dal quinto turno. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio programma completo ed orari del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St. Moritz 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa, precisamente in Svizzera a St.Moritz. Si comincerà il sabato con un supergigante, mentre domenica spazio allo spettacolo dello slalom parallelo, che vivrà al mattino anche una fase di qualificazione alla gara con un classico slalom speciale. Di seguito il programma completo delle gare di domenica a St.Moritz con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 saluta il nord-America e torna in Europa per la tappa francese in Val d’Isére. Gli sciatori, dopo il primo assaggio di velocità tra Lake Louise e Beaver Creek, affilano le armi e gli sci per un fine settimana (8-9 dicembre) dedicato alle prove tecniche. Si incomincerà il sabato con il gigante, mentre la domenica sarà dedicata allo speciale. Si riproporrà, dunque, la “caccia” a Marcel ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019: si resta in Canada, ci si sposta da Whistler Mountain a Calgary. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del week-end. Ricordiamo che la diretta TV sarà disponibile (a seconda del palinsesto) sui canali di Eurosport. Per quanto riguarda lo streaming invece basterà collegarsi sul sito FIL Luge. Coppa del Mondo Slittino Calgary 2018 Venerdì 7 ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario del fine settimana : Il trampolino HS142 di Titisee-Neustadt si appresta ad ospitare la prossima tappa del circuito maggiore maschile e femminile di Salto con gli sci da venerdì 7 a domenica 9 dicembre. Sarà la quarta tappa stagionale per gli uomini, mentre sarà la seconda per le donne che sono reduci dall’esordio stagionale in quel di Lillehammer. Il giapponese Ryoyu Kobayashi partirà coi favori del pronostico per il successo di tappa in Germania, ma i vari ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di sci di fondo dopo il Lillehammer Triple si ferma in Norvegia, per la precisione a Beitostolen, l’8 ed il dicembre: due giorni di gare che comprendono una gara distance a tecnica libera ed una staffetta con due frazioni in tecnica classica e due in libera. Per le gare della due giorni norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport ...