Calciomercato Parma | stagione finita per Grassi | i nomi del sostituto FOTO ...

Mario Balotelli è a Parma : si scatenano le voci di Calciomercato : Mario Balotelli si trova a Parma, immortalata la sua Ferrari per le vie della città, adesso resta da capire se c’entra il calciomercato in questa sua visita Mario Balotelli è stato avvistato a Parma. La notizia è stata rilanciata dall’ex candidato sindaco Priamo Bocchi, il quale attraverso i social ha diffuso l’immagine della Ferrari di Super Mario parcheggiata normalmente per le strade di Parma. Non è chiaro il motivo ...

Calciomercato Parma - un acquisto per reparto per migliorare la rosa : ecco gli obiettivi [GALLERY] : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Parma - tiene banco il futuro di Inglese : le indicazioni dell’agente : Calciomercato Parma – Il Parma è al lavoro in vista della ripresa del campionato ed a tenere banco è anche il mercato ed il futuro dell’attaccante Inglese. “Inglese e Napoli? Onestamente in questo momento non abbiamo pensato a queste cose. C’è il contro riscatto del Napoli e il riscatto del Parma. Adesso sta pensando al Parma, perché il Parma deve salvarsi. In questo momento sta pensando solo al Parma Calcio e verso Marzo ...

Calciomercato Parma - ecco il primo innesto per gennaio! : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per l’11^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa non sta attraversando un buon momento ed adesso dovrà conquistare un risultato positivo nel match contro il Frosinone. Nel frattempo la dirigenza sta per mettere a segno il primo colpo, si tratta del ritorno di José Mauri. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan ma potrebbe rescindere già a ...

Calciomercato Parma - preoccupa Inglese : tutti i nomi valutati per gennaio [FOTO] : 1/10 Moro Francesco/LaPresse LaPresse ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina e Parma pronte a riportare un calciatore in Italia : Da giovanissimo rappresentava uno dei profili più interessanti per il futuro del campionato Italiano e anche della Nazionale, poi, nel momento in cui sembrava poter fare l’ennesimo salto, Giulio Donati si è un po’ allontanato dai riflettori dei top club. Dopo un paio di prestiti ai tempi dell’Inter (Lecce in Serie A e Padova e Grosseto in Serie B), per il terzino destro è arrivata la prima occasione da cogliere al volo ...

Calciomercato Parma - il ds Faggiano pensa ad un gradito ritorno a gennaio : Calciomercato Parma, il ds Faggiano sta lavorando per rafforzare la squadra dopo l’ottima partenza nel campionato di Serie A Il Parma è partito molto bene in questa annata in Serie A. Il ds del club Daniele Faggiano sta però puntando a puntellare la rosa in vista della finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Faggiano starebbe pensando a far tornare a Parma il centrocampista Luca Cigarini, attualmente ...

Calciomercato Parma - il portiere Sepe può tornare al Napoli : ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/10 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Parma - a gennaio la ciliegina sulla torta : ecco i nomi valutati [FOTO] : 1/8 LaPresse/Tano Pecoraro ...