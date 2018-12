Calciomercato Milan | Ibrahimovic a un passo per gennaio | Fabregas nel mirino Paquetà già

La sua era alla Lazio e l’interesse del Milan : Milinkovic-Savic affronta l’argomento Calciomercato : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo ...

Calciomercato Milan - l’annuncio di Maldini fa gioire i tifosi : Il Milan sta vivendo un periodo in cui occorre fare di necessità virtù. Tra infortuni e squalifiche, Gattuso è stato costretto a sperimentare altri moduli e ad utilizzare calciatori ritenuti non idonei al progetto. Nonostante l’emergenza, il quarto posto è l’attuale casa dei rossoneri, che devono approfittare dell’andamento lento delle romane per rendere l’obiettivo Champions il più reale possibile. E ...

Calciomercato Milan - Ibra e Fabregas nel mirino : Gazidis fa sognare i tifosi (RUMORS) : Il Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo. La squadra rossonera, infatti, ha avuto un rendimento piuttosto altalenante in questo inizio di stagione, soprattutto in campionato. Nonostante l'acquisto di Gonzalo Higuain (che ha deciso di proseguire la sua carriera in rossonero dopo l'esperienza alla Juventus), la squadra ha manifestato alcuni problemi in fase offensiva. Per questo, oltre al colpo Paguetà (uno dei migliori talenti del ...

Calciomercato Milan - Paquetà : “ecco perchè ho scelto i rossoneri” ed annuncia il numero di maglia : Calciomercato Milan, Paquetà è pronto a vestire la maglia rossonera, il calciatore brasiliano ha già scelto il numero che lo accompagnerà nella nuova esperienza Calciomercato Milan, Paquetà sarà il primo acquisto della sessione invernale. Il calciatore brasiliano arriverà a Milano nei prossimi giorni, anche se verrà tesserato solo a gennaio come da regolamento. Intanto Paquetà ha parlato della propria scelta ai media brasiliani, svelando ...

Calciomercato Milan - Maldini fa sognare i tifosi : “ecco chi stiamo provando a prendere” : Paolo Maldini ha parlato delle possibili mosse di mercato del Milan nel mese di gennaio, la finestra invernale porterà novità in casa rossonera Paolo Maldini è di certo una garanzia per i tifosi del Milan, le parole dell’ex capitano ed attuale dirigente vengono prese per oro colato dal popolo rossonero. Dunque, quanto rivelato da Maldini in chiave Calciomercato ai microfoni di Mediaset, è molto importante in vista della sessione ...

Calciomercato - Gazidis vuole portare al Milan un suo pupillo : L’arrivo di Ivan Gazidis al Milan sembra avere aperto nuove prospettive di Calciomercato per i rossoneri. Il mese di gennaio potrebbe rappresentare un mese molto importante per il club di via Aldo Rossi e per i suoi tifosi in sede di trattative. Dopo il colpo Paquetà, infatti, Leonardo e Maldini potrebbero chiudere a breve per Ibrahimovic. Ma nelle ultime settimane si parla anche di un altro possibile arrivo. Mercato Milan, Gazidis ...

Calciomercato Milan - la verità di Gattuso : “CR7 è stato vicino e su Fabregas…” : Calciomercato Milan – Gennaro Gattuso ha parlato dell’ipotesi di approdo di Cristiano Ronaldo al Milan nella passata stagione, ipotesi ad un passo dalla realizzazione Calciomercato Milan – “Ronaldo al Milan? Se Mirabelli lo ha detto sicuramente lo sapevo anch’io, c’è stata la possibilità, è tutto vero. Ma dopo ci sono in mezzo tante cose, confermo tutto quello che ha detto“. Torna così sui contatti ...

Calciomercato Milan - nuova idea per il centrocampo : sondaggio per Denis Suarez del Barcellona : Poco utilizzato in questa prima parte di stagione, Denis Suarez è uno dei profili seguiti da Leonardo per il centrocampo del Milan Il mercato di gennaio è quasi alle porte, manca poco più di un mese prima che scatti la finestra invernale. Il Milan attende con ansia l’inizio delle trattative, visti i numerosi infortuni che stanno falcidiando la rosa rossonera. LaPresse/Spada Biglia e Bonaventura ne avranno per molto tempo, dunque ...

Calciomercato - Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big : “Modric all’Inter - Ibra-Milan Probabile. Cavani tornerà a Napoli” : Tra poco più di un mese apre i battenti la sessione invernale della fiera dei sogni, il Calciomercato Marino, ex dirigente di Napoli, Roma, Udinese e Atalanta, grande scopritore di talenti ha anticipato in esclusiva a Sportnews.eu. le mosse delle big. Ecco cosa ha detto. Calciomercato Marino anticipa le mosse delle big Napoli e Inter, […] L'articolo Calciomercato, Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big: “Modric all’Inter, ...

Calciomercato - Fabregas-Milan : c’è l’accordo - tutti i dettagli : Cesc Fabregas è da tempo finito nel mirino del Milan, la squadra di Gattuso necessita di un innesto in mezzo al campo dopo i tani infortuni Il Milan ha una bozza d’accordo con Cesc Fabregas. Questa la notizia rimbalzata stamane dall’Inghilterra, rivelata dal The Sun nell’edizione odierna, Leonardo ha strappato il sì del centrocampista, anche se mancano ancora da discutere le questioni economiche. Il calciatore del Chelsea ...

Calciomercato Milan - si infiamma l’asse con il Chelsea : i rossoneri studiano il colpo Fabregas : Dopo l’affare Bakayoko, Milan e Chelsea potrebbero tornare a trattare questa volta per Fabregas, il cui contratto scadrà tra sei mesi La zona Champions ad un passo, un avvio di stagione discreto ma un’emergenza infortuni sempre più difficile da gestire. Per questo motivo il Milan si guarda intorno, andando a caccia di quei giocatori che potrebbero completare la rosa, rinforzandola in vista della seconda parte di ...

Il Calciomercato oggi – Milan - Paquetà saluta il Flamengo : Il calciomercato oggi – “Ora è arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare una nuova avventura. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo 12 anni credo sia giunto il momento di partire. Avrò tante cose per la testa nei prossimi giorni, devo riposare e lavorare per preparare bene l’ultima partita. Credo sarà solo un arrivederci, non un addio“. Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che ...