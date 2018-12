Buffon | ' Finale Champions? Spero non contro la Juventus'

Juventus - l’ex Buffon : “Finale di Champions? Spero non contro i bianconeri…” : Gianluigi Buffon, portiere del Psg, ha parlato senza problemi e intervenendo a “Tiki Taka”, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo su Italia 1, ha rivelato il desiderio di non incontrare la sua ex squadra in una possibile finale di Champions. Buffon ha poi continuato spiegando il motivo: “Ogni altro incrocio mi andrebbe bene, ma […] L'articolo Juventus, l’ex Buffon: “Finale di Champions? Spero non ...

Buffon : "Juventus-Psg in finale di Champions? Spero proprio di no" : Gianluigi Buffon si sente rinato al Psg: l'ex capitano della Juventus e della nazionale italiana ai microfoni della Gazzetta dello Sport si è detto ringiovanito e si sente più forte di cinque anni fa: 'Dopo una settimana hanno capito che non era arrivato uno che stava invecchiando ma che voleva ritagliarsi uno spazio importante e ...

Juventus - Buffon : “E’ stato un addio perfetto. Contro in finale? Meglio di no…” : Gigi Buffon, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo addio alla Juventus, confermando l’ottimo rapporto con i bianconeri. Il portiere del PSG ha evidenziato come la storia d’amore con la Juve si sia chiusa nei migliori dei modi, con grande rispetto e con grande armonia. Poi focus sulla […] L'articolo Juventus, Buffon: “E’ stato un addio ...

