Bruxelles lascia l' Italia da sola | Non redistribuiremo i migranti

Gilet gialli : il portavoce lascia l'incontro con il premier francese - disordini a Bruxelles : I Gilet gialli continuano a seminare il caos: in Francia, e non solo. A Matignon, durante l'incontro tra il premier francese Edouard Philippe e il movimento di protesta contro il caro benzina, uno dei due delegati è uscito poco dopo l'inizio, a causa del rifiuto di Philippe "di trasmettere l'incontro in diretta Facebook".Ad andarsene, in segno di protesta, è stato Jason Herbert: "Ho chiesto più volte che l'incontro venisse ...