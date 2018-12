Briatore | “Alonso tornerà solo con Mercedes o Ferrari”

F1 - Briatore lancia la bomba : “Alonso tornerà nel circus - ecco in quali squadre potrebbe andare” : L’imprenditore italiano ha parlato del futuro di Fernando Alonso, svelando alcune possibilità di ritorno in Formula 1 dello spagnolo L’avventura di Fernando Alonso in Formula 1 potrebbe non essere terminata, parola di b che si è soffermato sull’avvenire dello spagnolo ai microfoni di Sky Sports. Photo4/LaPresse L’imprenditore italiano ha sottolineato che la decisione del driver di Oviedo potrebbe essere solo ...

F1 - Flavio Briatore : “Alonso avrebbe vinto il Mondiale con questa Ferrari. Forse ritornerà…” : “Fernando Alonso con la Ferrari attuale avrebbe vinto il titolo piloti al 100%. Lo abbiamo conquistato due volte con una Renault molto meno competitiva, figurarsi…“. Parole di Flavio Briatore che è arrivato ad Abu Dhabi per abbracciare l’asturiano in occasione del suo ultimo Gran Premio in Formula Uno, almeno per ora: il due volte Campione del Mondo di F1 saluta il Circus dopo 17 stagioni, a 37 anni ha deciso di chiudere ...