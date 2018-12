Brexit | Theresa May tira dritto e vuole restare a tutti i costi

Brexit - Theresa May va sotto in Parlamento : sì alla censura contro il Governo : La Camera dei Comuni ha approvato una mozione di censura promossa dal Labour contro il Governo Tory di Theresa May per la mancata pubblicazione integrale del parere legale sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. Secondo la mozione, l'esecutivo ha commesso "oltraggio" nei confronti del Parlamento, limitandosi a rendere nota ieri una sintesi del parere dopo essere stato costretto nei mesi scorsi - sulla base di un ...

Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo sull’accordo su Brexit che il parlamento dovrà votare a dicembre. L’approvazione dell’accordo da parte del parlamento britannico è l’ultimo grosso

L'ultima campagna di Theresa May sulla Brexit : I leader europei hanno approvato l'accordo sulla Brexit, ma hanno detto che non sono disposti a negoziare una nuova intesa in caso di bocciatura del Parlamento britannico. La questione relativa allo status di Gibilterra, per cui la Spagna aveva minacciato di votare contro l'accordo, è stata risolta.

L'accordo sulla Brexit non aiuta Theresa May - ora gli scogli da superare sono a Londra : A Theresa May il breve soggiorno a Bruxelles per il summit straordinario dell'Unione Europea, lontano dalle tensioni politiche interne, deve essere sembrato quasi una vacanza. Ci sono voluti quasi due anni per negoziare i termini dell'uscita del Regno Unito dalla UE, ma alla fine L'accordo c'è stato su quasi tutto, inclusa la questione spinosa del confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Il Regno Unito si impegna a versare 39 miliardi ...

Brexit - i leader della Ue approvano il piano : Theresa May - la palla passa al Parlamento : ... in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'Unione continuerà a essere definito dalle posizioni e dai principi generali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo ...

Brexit - Theresa May scrive alla Nazione e chiede sostegno ad accordo - : La premier britannica sottolinea come l'uscita dall'Ue segnerà un "momento di riconciliazione". Oggi vertice a Bruxelles per formalizzare il risultato dei negoziati. Il capo negoziatore Barnier: "Ora ...

Brexit : Theresa May vola a Bruxelles in vista del summit - sciolto anche il : Teleborsa, - Ore febbrili per la premier britannica, Theresa May , che vola a Bruxelles per il summit Ue , fissato per la giornata di domani, domenica 25 novembre dove i 27 leader saranno chiamati a ...

Brexit - 48 conservatori contro May Theresa a un passo dal baratro : Polemiche senza sosta a Londra. "Accordo troppo favorevole all'Ue". Gove rifiuta il posto di Raab e pensa alle dimissioni. 48 conservatori contro la May. Theresa può saltare a ore Segui su affaritaliani.it

Brexit - Theresa May tira dritto : "L'intesa rispetta il popolo" : L'intesa è quella giusta. Theresa May ci crede davvero, ' con tutta se stessa '. E ritiene anche che questa sia la direzione più corretta per il Paese e per il suo popolo. Il Primo Ministro britannico,...

I guai di Theresa May per la Brexit e il decreto Genova. Di cosa parlare a cena : Arriva la richiesta di sfiducia per Theresa May, che, col suo deal, ha scontentato i sostenitori di tutte le varianti di Brexit possibili, mentre ministri chiave lasciano il Gabinetto. Ma, povera May, che doveva fare? E' stata messa in una strada senza uscita dopo che le è stata affidata la gestione

Brexit - terremoto su Theresa May Governo - si dimettono in cinque : Due figure chiave lasciano il Governo May. E' scontro totale sull'accordo per la Brexit, che potrebbe essere affondato in Parlamento. Se ciò avvenisse ci sarebbero solo due alternative Segui su affaritaliani.it

Il compromesso sulla Brexit mette in crisi Theresa May : Nei fatti, il Regno Unito sarà tenuto a rispettare le regole europee, e per i sostenitori della Brexit dura si tratta di un tradimento. Leggi

Il governo di Theresa May perde pezzi - dopo il sì alla Brexit lasciano in quattro. Esulta Farage : governo May a pezzi sulla Brexit. dopo il sì collegiale di ieri, si dimettono tre ministri in dissenso dalla premier. Lascia in particolare il ministro per la Brexit Raab, affermando di non poter sostenere l’accordo. Con lui anche la responsabile del Lavoro McVey. Se ne va per protesta anche il ministro per l’Irlanda del Nord, Shailesh Vara, deplo...

Il governo di Theresa May perde pezzi : dopo il sì alla Brexit lasciano tre ministri : governo May a pezzi sulla Brexit. dopo il sì collegiale di ieri, si dimettono tre ministri in dissenso dalla premier. Lascia in particolare il ministro per la Brexit Raab, affermando di non poter sostenere l’accordo. Con lui anche la responsabile del Lavoro McVey. Se ne va per protesta anche il sottosegretario per l’Irlanda del Nord, Vara, deploran...