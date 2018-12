Brescia | Cellino su Tonali | ' È un marziano | assomiglia a Pirlo'

Brescia - Cellino a tutto tondo : “Tonali merita la Nazionale - Allegri il migliore - lotteremo presto contro l’Atalanta : In un’intervista presente sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il presidente del Brescia Massimo Cellino è tornato a parlare di Sandro Tonali, di proprietà delle Rondinelle e calciatore del momento: “meritava la Nazionale e metterà in difficoltà Mancini, perché è pronto. È il prototipo del centrocampista moderno, inventa e difende. Somiglia a Pirlo fisicamente, per il resto sono diversi: Pirlo alla sua età giocava più ...