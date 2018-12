Breaking Bad a Bergamo | 61enne scopre malattia e inizia a spacciare cocaina | “Soldi

Walter White di Breaking Bad esiste : la storia di un pensionato di Bergamo diventato pusher : Se pensate che Walter White di Breaking Bad sia solo un personaggio fittizio, vi sbagliate di grosso. Questa è la storia di un pensionato italiano di 61 anni che, convinto di essere prossimo alla morte, ha pensato a una grande idea per raccogliere un po' di denaro da destinare alla sua famiglia per il suo funerale. Sembra l'incipit di una serie tv, invece è accaduto veramente. Secondo quanto riporta Repubblica, all'uomo era stato ...

La psicologia dei personaggi di Breaking Bad : A entrare in gioco è proprio la discrasia fra il nostro mondo valoriale e quello del personaggio. Che, per dirla nuovamente con Nietzsche, è diventato "spirito leone" e si è creato un sistema di ...

Dalla Sardegna a Breaking Bad : il canto tradizionale sardo sbarca ad Albuquerque - in New Mexico : Uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati all'etnomusicologia in New Mexico, quest'anno dedica uno dei focus principali al canto sardo tradizionale. L'appuntamento con il canto a cuncordu di Scano di Montiferro, in provincia di Oristano, è per venerdì 16 novembre all'Outpost Performance Space di Albuquerque.Continua a leggere

LAVORI IN CORSO. Breaking Bad - Spike Lee - Rock Hudson - Willy Wonka - Shrek : ... incentrato sulle vicende personali di quello che sarà poi lo strambo avvocato Saul Goodman in Br B: anche qui obiettivo pienamente centrato, segnando un ennesimo successo nel mondo serial che tutt'...

Breaking Bad torna come film. In lavorazione un sequel su Jesse : Breaking Bad, Aaron Paul A cinque anni dalla conclusione dell’ultima stagione, Breaking Bad potrebbe tornare sugli schermi come film. Stando alle indiscrezioni riportate da Hollywood Reporter, lo sceneggiatore e regista Vince Gilligan sarebbe al lavoro su una pellicola basata sulla serie tv cult da lui stesso ideata. Il film, in particolare, dovrebbe seguire le vicende di Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul, e la sua ...