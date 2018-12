Borse | cosa cambia ora con la tregua di 90 giorni tra Usa e Cina sui dazi

ilsole24ore

(Di martedì 4 dicembre 2018) A conti fatti le misure sinora attuate hanno danneggiato più gli Usa (64 miliardi di dollari) che non la(32,5 miliardi). Ma Trump punta a ridurre, da aprile, il surplus cinese di almeno 90 miliardi. Per gli esperti c’è spazio per un recupero dell’azionario dei Paesi emergenti...