Borse asiatiche in rosso su timori nuova recessione

Dazi - Trump e Xi raggiungono la tregua. E le Borse asiatiche festeggiano : Cina e Stati Uniti firmano una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale. Donald Trump e Xi Jinping, in un vertice a Buenos Aires al termine del G20, hanno raggiunto l'accordo. L'intesa raggiunta fra il presidente cinese e quello americano prevede nuovi negoziati da tenersi nel giro di tre mesi e che dovrebbero risolvere in via definitiva il contenzioso sullo squilibrio della bilancia commerciale. L'obiettivo di Xi era quello di evitare una ...

Trump : la Cina toglierà i dazi sulle auto Usa. Borse asiatiche in rialzo : Una tregua sui dazi di 90 giorni per definire un accordo a tutto tondo sul commercio . Questo l'impegno di Donald Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires. Le due potenze congeleranno il ...

Borse asiatiche in rialzo. Riflettori sul G20 : Positive le principali Borse asiatiche , con gli investitori attenti più che mai alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi ...

Borse asiatiche miste aspettando il G20 : Ancora segni misti tra le principali Borse asiatiche , incerte come le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping si ...

Borse asiatiche senza direzione in vista del Thanksgiving Day : Altra sessione a due colori per le principali Borse asiatiche . Dopo un avvio sostenuto molti Listini hanno rallentato o cambiato passo, complice anche la chiusura odierna di Wall Street per il Giorno ...

Borse asiatiche a due velocità. Rimbalzo per Shanghai : Andamento misto per i principali listini asiatici , ancora zavorrati dalle vendite sul comparto tecnologico. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,35% a 21.507 punti, ...

Borse asiatiche in calo - fa eccezione il rialzo di Tokyo : Si muovono all'insegna della debolezza le principali Borse d'estremo oriente dove fa eccezione la borsa di Tokyo che termina gli scambi in positivo. A scatenare le vendite, ha contribuito la pessima ...

Borse asiatiche in rosso : Pioggia di vendite tra le principali Borse asiatiche , che ritracciano dopo il rally messo a segno nell'ultima seduta della scorsa ottava in scia al venir meno dell'ottimismo per la fine della guerra ...

La distensione Cina-Usa traina le Borse asiatiche : Taiwan cinta d'assedio dalla Cina di Xi Jinping. Quella odierna dei mercati asiatici è stata una vera e propria corsa ad alta velocità dopo l"annuncio di una notevole distensione nelle relazioni commerciali tra Usa e Cina che pare allontanare, almeno per il momento, lo spettro di una guerra economica a tutto campo tra i due Paesi.Come riporta l"Huffington Post, "Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del ...

Il disgelo commerciale tra Usa e Cina fa volare le Borse asiatiche. Bene anche i listini europei : Le Borse asiatiche volano dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordo commerciale da discutere in occasione del G20 in Argentina. Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del ...

