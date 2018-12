Borsa Usa : Dj -3 - 1% - timori su commercio e rendimenti T-Bond : New York, 4 dic., askanews, - All'indomani di un rally, la seduta a Wall Street è finita in profondo rosso e sui minimi intraday. Se ieri avevano brindato alla tregua commerciale tra Usa e Cina ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - +1% - con tregua Usa-Cina : Milano, 3 dic., askanews, - Chiusura tonica per la Borsa di Tokyo con il mercato sollevato dalla tregua Usa-Cina sui dazi raggiunta nel weekend. L'indice principale Nikkei 225 ha guadagnato l'1% a 22.

Borsa - Tokyo e Shanghai aprono al rialzo dopo pace Trump-Xi. E la Cina ridurrà dazi su auto Usa : I tre mesi di tregua allontanano la data di entrata in vigore delle nuove tariffe ai primi di marzo, oltre il Capodanno cinese, un trimestre-chiave per l'economia del Dragone. ????????????????????????...

Borsa : Europa in rosso guarda a Usa-Cina : ANSA, - MILANO, 30 NOV - Le Borse europee rallentano con i timori per le tensioni in Ucraina e l'ipotesi di una mancata distensione nella guerra commerciale Usa-Cina. In attesa degli esiti del G20 a ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Europa e Usa - 29 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati provenienti sia dall'Europa che dagli Usa. Previste anche emissioni di Btp.

La Borsa Usa cerca il rally di Natale - ma l'economia sta rallentando visibilmente : Per Powell i tassi sono ormai in vista del livello neutrale, quello che non stimola e non rallenta l'economia, e non e' quindi stabilito un percorso di futuri aumenti, che saranno decisi in funzione ...

Tenaris crolla in Borsa su notizia accusa corruzione Rocca in Argentina : Giornata da dimenticare per Tenaris , che tratta in perdita del 7,97% sui valori precedenti. Il titolo è scivolato dopo la notizia che Paolo Rocca, CEO della controllante Techint , controllante di ...

Borsa : Europa in rialzo guarda a Usa : ANSA, - MILANO, 26 NOV - Le Borse europee proseguono in rialzo con i futures di Wall Street in positivo e l'attesa per il discorso del presidente della Bce Mario Draghi. L'apertura del governo ...

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - Bankitalia conferma crollo Borsa e impoverimento famiglie causati da governo : Roma, 24 nov 13:27 - , Agenzia Nova, - Il deputato di Forza Italia e responsabile della politica economica del partito, Renato Brunetta, commenta, in una nota, i dati forniti ieri... , Com,

Asia in ordine sparso. Chiusa la Borsa di Tokyo : Si muovono a due colori le principali Borse Asiatiche orfane della guida di Tokyo Chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per i timori di una escalation della ...

Borsa di Tokyo oggi chiusa - è il giorno del ringraziamento del lavoro : Borsa di Tokyo oggi chiusa, è il giorno del ringraziamento del lavoro – oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa in occasione del “Kinrou Kansha no hi” (giorno del ringraziamento del lavoro) una festività locale. Ieri, la Borsa di Tokyo aveva chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, quasi tutta in territorio positivo, aveva registrato 21.646,55 punti, con un guadagno di 139,01 punti, ...

Borsa : Asia fiacca con Ringraziamento Usa : ANSA, - MILANO, 22 NOV - I principali indici azionari Asiatici sono contrastati e con scambi deboli all'approssimarsi della festa del Ringraziamento negli Usa, con Wall Street chiusa. La maggior parte ...

Chiusa l'indagine su Roberto Napoletano - ex direttore del Sole 24 ore : "Alterò il prezzo del titolo in Borsa" : Roberto Napolitano, ex direttore de Il Sole 24 ore, è indagato per false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta sui conti del gruppo editoriale. La procura di Milano gli ha notificato un avviso di chiusura delle indagini. Oltre all'ex direttore sono indagati per lo stesso reato l'ex amministratore delegato del gruppo Donatella Treu e l'ex presidente del cda Benito Benedini. Contro tutti e tre anche l'accusa di manipolazione del ...