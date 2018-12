Borsa di Tokyo in forte calo | Nikkei perde 2 | 39%

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - +1% - con tregua Usa-Cina : Milano, 3 dic., askanews, - Chiusura tonica per la Borsa di Tokyo con il mercato sollevato dalla tregua Usa-Cina sui dazi raggiunta nel weekend. L'indice principale Nikkei 225 ha guadagnato l'1% a 22.

Borsa - Tokyo e Shanghai aprono al rialzo dopo pace Trump-Xi. E la Cina ridurrà dazi su auto Usa : I tre mesi di tregua allontanano la data di entrata in vigore delle nuove tariffe ai primi di marzo, oltre il Capodanno cinese, un trimestre-chiave per l'economia del Dragone. ????????????????????????...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1% – Borsa di Tokyo in netto rialzo al via della nuova settimana. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.574,76 punti, con un guadagno di 223,70 punti, pari all’1 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.629,39 punti, scendendo 20 minuti dopo fino a 22.550,29 punti, il livello più basso della ...

Borsa : Tokyo - apertura piatta - -0 - 01% - : ANSA, - Tokyo, 30 NOV - La Borsa di Tokyo apre la seduta senza variazioni, con gli investitori concentrati sui segnali che arriveranno dall'incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello ...

Borsa di Tokyo ancora su - Nikkei guadagna 0 - 40% : Borsa di Tokyo ancora su, Nikkei guadagna 0,40% – Borsa di Tokyo ancora in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.351,06 punti, con un guadagno di 88,46 punti, pari allo 0,40 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.27a,97 punti, scendendo in mattinata fino a 22.231,96 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 39% : Roma, 29 nov., askanews, - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei 225 ha terminato gli scambi guadagnando lo 0,39%, a 22.262 punti sulla scia dei rialzi messi a segno da Wall Street a sua ...

Borsa Tokyo +0 - 39% - si smorza effetto rally Wall Street. Dow Jones +600 dopo Fed : ... riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed Jerome Powell ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia.

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : I principali indici dell'Asia/Pacifico segnano un buon rialzo nella seduta odierna, 28 novembre 2018,, dopo il finale timidamente positivo di Wall Street. L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 02% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,02% – Borsa di Tokyo in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.177,02 punti, con un guadagno di 224,62 punti, pari all’1,02 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.036,72 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.032,72 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel ...

Borsa Tokyo apre positiva : Nikkei +0 - 43% : 1.30 La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalla preparazione dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires a fine settimana. Il Nikkei avanza dello 0,43%, a quota 22.045,84, aggiungendo 93 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce lievemente sul dollaro a un livello di 113,70 ed è stabile a 128,50 ...