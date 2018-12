Bologna-Crotone oggi | Coppa Italia calcio 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

: Le probabili formazioni di Bologna-Crotone - Chance per Destro - infoitsport : Le probabili formazioni di Bologna-Crotone - Chance per Destro - marco_uematsu : @benz_mattia 1) Gol regilare annullato ad Hamsik (Atalanta). 2) Albiol tocca di mano dopo spinta, a gioco già ferm… - Pall_Gonfiato : Le probabili formazioni di #BFCCrotone: chance per #Falcinelli. Ancora panchina per #Destro -

(Di martedì 4 dicembre 2018)martedì 4 dicembre (ore 18.00) si giocherà, match valido per il quarto turno delladi. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Dall’Ara in un incontro da dentro o fuori: chi vince passa il turno e accede agli ottavi di finale dove affronterà la Juventus. Le due squadre vogliono regalarsi la sfida da sogno allo Stadium e cercheranno davvero di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore.Di seguito la data, il programma dettagliato e l’d’inizio di, match valido per il quarto turno delladi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.MARTEDI’ 4 DICEMBRE:18.00 ...