Boccia a Salvini:servono 12 caffé,non 1

"Apprezziamo la disponibilità del ministro che ha detto che le sue porte sono sempre aperte",ma"unnon basta,ce ne vogliono 12.L'invito deve riguardare tutte le categorie che erano presenti a Torino e deve farlo come leader della Lega", dice, Confindustria. Poi esorta "a pensare alle ragioni dello sviluppo, non solo a quelle del consenso". Spiega che il rischio recessione potenzialmente c'è per il combinato tra rallentamento dell'economia globale e rallentamento della Germania. Serve "una Manovra che compensi tali effetti"(Di martedì 4 dicembre 2018)