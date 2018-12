Boccia a Salvini : servono 12 caffé - non 1 : Spiega che il rischio recessione potenzialmente c'è per il combinato tra rallentamento dell'economia globale e rallentamento della Germania. Serve "una Manovra che compensi tali effetti"

Confindustria - Boccia : se Salvini prepara 12 caffè ci andiamo : Palermo, 4 dic., askanews, - 'Se Salvini prepara 12 caffè noi ci andiamo'. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, oggi pomeriggio nella sede di Sicindustria di Palermo per ...

Salvini a Boccia : “Confindustria zitta quando gli italiani venivano massacrati. Il 2% è solo un numero” : “C’è qualcuno che è stato zitto per anni quando gli italiani, gli imprenditori e gli artigiani venivano massacrati. Ora ci lasciassero lavorare e l’Italia sarà molto migliore di come l’abbiamo trovata. Siamo qui da sei mesi. Ascolterò tutti, incontrerò tutti, ma lasciateci lavorare”. Matteo Salvini rispedisce al mittente le critiche alla manovra del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ieri, davanti alle categorie ...

Manovra - l'appello di Boccia a Conte : "Evitare procedura d'infrazione - convinca i due vicepremier". Intanto Salvini assicura : "Quota 100 ... : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Boccia : «Evitare procedura d’infrazione Ue. Conte convinca Salvini e Di Maio o si dimetta» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive. Boccia: «Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d'infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare»...

Boccia : “Nel PD si aspetta la crisi per governare con Salvini e Berlusconi” : Francesco Boccia, candidato alle primarie per la segreteria del PD, commenta con stupore la "chiusura ai 5 Stelle" degli altri candidati e attacca: "Vogliono il dialogo con Salvini o con Berlusconi? Non è che si aspetta solo la crisi, perché questo governo non dura, per fare il governo con Lega e FI in nome della famosa unità nazionale?"Continua a leggere

Beppe Grillo scrive alle mamme di Salvini e Di Maio : 'Bocciati dalla Ue - il mio pensiero è andato a voi' : LEGGI ANCHE Castelli-Padoan, scontro a Porta a Porta: la lezione di economia della viceministra M5S è virale 'Considerato che non siete andate a prendere a borsettate in faccia Junker e Moscovici, ...

Manovra : Italia Bocciata - ma il soccorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

Pensioni - UE Boccia la Manovra ma Salvini conferma : 'La riforma non si tocca' : Preoccupazione, ansia e tante domande aleggiano nella mente dei cittadini che con timore attendevano il verdetto dell’Unione Europea sulla Manovra 2019, e dunque, in parte sulle sorti del capitolo previdenziale in esso contenuto. Il verdetto è arrivato e non fa presagire nulla di buono perché la Manovra è stata bocciata. Ed ora cosa accadrà? Pensioni anticipate, salta quota 100? Procedura d’infrazione al via Difficile sapere con certezza quale ...

"Ue ci Boccia e Salvini posta gatti" - la stoccata di Boldrini : Ditemi voi #SeQuestoÈUnMinistro ". Laura Boldrini torna ad attaccare via social il ministro dell'Interno Matteo Salvini . Questa volta a sollevare l'indignazione dell'ex presidente della Camera sono ...

Manovra Bocciata - Salvini : : Il ministro dell'Interno ha ribadito che 'i soldi che abbiamo messo nella Manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si toccano'. Poi è tornato a difendere 'quota cento' ...

Boldrini attacca Salvini : "L'Ue Boccia la manovra e lui posta foto di gattini..." : C'è un nuovo capitolo nella saga dello scontro politico tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. E, ancora una volta, si consuma sui social network.Nella mattinata di giovedì, infatti, l'ex presidente della Camera dei deputati, è tornata all"attacco del ministro dell"Interno nonché vicepremier, rimproverandolo per il suo modus operandi circa la bocciatura da parte dell'Unione Europea della manovra finanziaria varata dal governo Lega-Movimento 5 ...