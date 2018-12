Boca Juniors | allarme bomba alla ‘Bombonera’ | stadio evacuato | tensione sempre più alta

Il River Plate si rifiuta di giocare a Madrid la finale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors : La dirigenza del River Plate ha confermato con un comunicato ufficiale il suo rifiuto di giocare la finale di ritorno di Copa Libertadores il 9 dicembre allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, come invece annunciato venerdì dalla CONMEBOL, la confederazione

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid : La partita di ritorno della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà il 9 dicembre a Madrid, dopo essere stata rimandata a causa dei gravi scontri davanti allo stadio di Buenos Aires sabato 24 novembre.

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : dove e quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Ufficiale la sede del recupero : Dopo la suggestione di Genova o l’ipotesi di Abu Dhabi, la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors è destinata a svolgersi a Madrid. Secondo i media spagnoli si dà ormai per certa questa scelta. Relativamente alla Data si parla infatti di 8 o di 9 dicembre, con quest’ultimo giorno il più probabile (ore 20.30). Vero è che il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, per una serata avrà i forti ...

Copa Libertadores - la finale tra River Plate e Boca Juniors potrebbe disputarsi al Bernabeu : Copa Libertadores, la finale tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà in Argentina: prende piede l’ipotesi Bernabeu River Plate e Boca Juniors dovranno affrontarsi per la gara di ritorno della finale di Copa Libertadores. Dopo gli scontri di Buenos Aires, la Conmebol ha deciso che l’incontro si disputerà fuori dal territorio argentino, scatenando una sorta di caccia alla sede migliore per la disputa della tesissima ...

Copa Libertadores - il Boca Juniors risponde al River : “attaccati in maniera codarda con pietre - proiettili e gas” : “Attaccati in maniera codarda con pietre, proiettili e gas”, la nota del Boca contro il River Plate accende ancora di più la finale di Libertadores Il Boca Juniors non ci sta e replica alle provocazioni giunte questa sera dal presidente del River Plate. Quest’ultimo aveva accusato il Boca di tirarsi indietro, di non voler giocare, ma il patron Angelici ha risposto a tono con una nota dura: “Ci sono video che ...

River Plate-Boca Juniors - quando e dove si gioca? Ipotesi 8-9 dicembre in Paraguay ma i club non sono d’accordo : River Plate-Boca Juniors si dovrebbe giocare sabato 8 o domenica 9 dicembre in sede da definire, probabilmente ad Asuncion (Paraguay). Questo è il comunicato della CONMEBOL (la Federazione Sudamerica di Calcio) in merito alla Finale di ritorno della Copa Libertadores che è stata rinviata lo scorso weekend a causa degli incidenti al di fuori del Monumental (il pullmann dei gialloblù è stato preso d’assalto dei tifosi locali, alcuni ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

Copa Libertadores - arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors : i dettagli : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si dovranno affrontare nella finale di ritorno della competizione: i dettagli del comunicato della Conmebol Copa Libertadores, è arrivata la decisione ufficiale della Conmebol in merito alla finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. La gara, secondo quanto rivelato dalla Federazione con un comunicato, verrà giocata l’8 o il 9 di dicembre in un luogo ancora da definire. Dopo gli ...

Finale Copa Libertadores 2018 : il River Plate indagato per l’assalto al pullman del Boca Juniors : Tra rivelazioni e quasi inquietudine il lungo post di quel che non è stata la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si arricchisce di nuovi elementi. Le ultime notizie che arrivano riguardano l’apertura di un procedimento disciplinare da parte della Confederazione calcistica del Sud America (CONMEBOL) nei confronti del River, indagato per verificare eventuali responsabilità dopo l’assalto al ...

Il comune di Genova si è offerto di ospitare la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors : Il consigliere delegato allo Sport del comune di Genova, Stefano Anzalone, ha inviato una lettera ai presidenti delle squadre di calcio argentine di River Plate e Boca Juniors per offrire la disponibilità della città a ospitare allo stadio Luigi Ferraris la

River Plate Boca Juniors - pazza idea Genova : “Superclasico al Ferraris” : River Plate Boca Juniors, IL FERRARIS OFFERTO PER LA FINALE– Da poco calato il sipario sul derby della Lanterna, in cui Genoa e Sampdoria hanno chiuso sull’1-1, il Ferraris potrebbe essere palcoscenico di un altro derby, geograficamente lontano quanto sentimentalmente infuocato, come River-Boca. In seguito ai noti scontri che hanno preceduto la gara di ritorno […] L'articolo River Plate Boca Juniors, pazza idea Genova: ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : quando si gioca? Tutte le ipotesi e le date. Domani la decisione : Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

Boca Juniors e River Plate La guerriglia del pallone alle radici di Buenos Aires : Per comprendere che cosa sia davvero River-Boca, basterebbe rileggere un aforisma di Gianni Brera: "Gli argentini sono italiani che parlano bene lo spagnolo ma pensano di essere inglesi". Mettiamo insieme questi tre segni distintivi e capiamo perché una partita di football rappresenti il riassunto di un Paese, la sua storia, la sua passione, la sua arte, la sua energia, la sua imprevedibilità anche folle. Non esiste altro, un quartiere diventa ...