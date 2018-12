Bethesda corre ai ripari nel bag-gate di Fallout 76 | borse di tela per tutti coloro che

eurogamer

(Di martedì 4 dicembre 2018) Da ormai alcuni giorni stiamo parlando del particolare bag-di76, un caso che ha fatto discutere parecchio e che si è rivelato una tegola non da poco per l'immagine di unache non solo si trova alle prese con un'accoglienza negativa per il proprio gioco ma che deve anche scendere a patti con il malumore evidente della community di appassionati.Nel caso in cui non abbiate seguito la vicenda un breve riassunto:che hanno acquistato la Power Armor Edition di76 (venduta a circa $200) si aspettavano all'interno dell'edizione una borsa diche in molti casi si è invece rivelata di nylon. Le risposte del servizio clienti dinon sono state delle migliori e neanche la successiva reazione della compagnia è stata apprezzata dato che un risarcimento di 500 Atomi (valuta in-game il cui valore in questo caso corrisponde a circa €4,99) è stato ...