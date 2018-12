Bernardo Bertolucci | il nostro amico geniale

I 10 migliori film di Bernardo Bertolucci - Key4biz : Avete preso nota dei I migliori film di Bernardo Bertolucci? consultate il palinsesto televisivo per scoprire quali saranno prossimamente in onda, e per altre le curiosità e novità dal mondo della ...

Clare Peploe - moglie di Bernardo Bertolucci/ 'L'ultimo film gli ha allungato la vita' - IlSussidiario.net : La moglie di Bernardo Bertolucci, Clare Peploe, ha parlato dopo la morte del grandissimo regista autore di grandi capolavori come 'Ultimo Tango a Parigi'

Da Pasolini a L'ultimo imperatore : ritratto di Bernardo Bertolucci : Bernardo Bertolucci nasce a Parma il 16 marzo 1941.Figlio d'arte del poeta Attilio Bertolucci, fin da piccolo entra a contatto con la letteratura, cosa che lo porterà a iscriversi alla Facoltà di Lettere all'Università di Roma. Nel percorso di studi però si rende conto che la sua vera vocazione appartiene ad un altro ramo dell'arte, quello del cinema. Il suo vicino di casa è Pier Paolo Pasolini e proprio con lui inizia a lavorare come assistente ...

Bernardo Bertolucci : chi raccoglierà la sua eredità artistica? : Bernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo Bertolucci se ne è andato ma ci ha ...

Bernardo Bertolucci - il comunista che sussurrava ai fighetti : Agli inizi Bertolucci era attraversato dal fremito della Nouvelle Vague pura: era convinto che il cinema non dovesse trattare la politica, ma che fosse esso stesso politica. Sicché, ad esempio, ...

Bernardo Bertolucci - alla camera ardente in Campidoglio la Sandrelli - Taviani e Martone : Aveva 77 anni. I suoi film hanno fatto storia e suscitato polemiche. Nel 1988 l’Oscar con «L’ultimo imperatore»

Adriana Nasti/ "Con Bernardo Bertolucci fu colpo di fulmine. Lo credevo immortale..." - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci e Adriana Asti, una relazione che non si interruppe mai nonostante non si fosseor mai sposati ecco cosa ha detto

Bernardo Bertolucci - Sandra Milo piange in diretta : «Con lui scompare un mondo» : Lacrime per Sandra Milo che a Storie Italiane ha ricordato Bernardo Bertolucci . 'Non ci ho lavorato insieme, ma l'ho conosciuto e l'ho ammirato sempre tantissimo. Se ne è andata una delle parti più ...

Romina Power e il dolore per la morte di Bernardo Bertolucci : Romina Power straziata dal dolore. La ex moglie di Al Bano Carrisi è sconvolta per quanto accaduto. Cosa è successo di così terribile? Romina Power è sconvolta per la morte del leggendario regista Bernardo Bertolucci venuto a mancare dopo una lunga malattia a 77 anni. Il regista di capolavori come Novecento, Ultimo tango a Parigi, Il té nel deserto, Piccolo Buddha e L’ultimo imperatore, il film da nove Oscar, è morto lunedì 26 novembre ...

Stefania Sandrelli "siamo più poveri" - Paolo Taviani "il suo nuovo film" : l'ultimo saluto a Bernardo Bertolucci : Una persona unica e specialissima. Un grande maestro. Soprattutto un insostituibile amico. Il mondo del cinema e della cultura sfila nella camera ardente allestita in Campidoglio e dà l'ultimo saluto ...

Bernardo Bertolucci - Sandra Milo a Storie Italiane : ‘Con lui scompare un mondo’ : “Non ci ho lavorato insieme, ma l’ho conosciuto e l’ho ammirato sempre tantissimo. Se ne è andata una delle parti più belle dell’Italia. Mi viene da piangere”. Sandra Milo, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, ha pianto ricordando il regista e maestro del cinema Bernardo Bertolucci, scomparso il 26 novembre a Roma. “Viene da piangere perché scompare un mondo – ha proseguito Sandra Milo -. Aveva la capacità di raccontare i grandi ...

Bernardo Bertolucci - in camera ardente l'omaggio del cinema. FOTO : Bernardo Bertolucci, in camera ardente l'omaggio del cinema. FOTO Il feretro del grande regista in Campidoglio, a Roma. A dare l'ultimo saluto tanti attori e registi che hanno lavorato o soltanto conosciuto il maestro, ma anche diversi politici e gente comune Parole chiave: ...

