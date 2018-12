Basket | Petrucci | ' Al Mondiale con Belinelli e Gallinari'

Basket - Gianni Petrucci : “Italia - ai Mondiali con Belinelli e Gallinari. Qualificazione vicina - il rapporto con Milano è ottimo” : L’Italia è davvero a un passo dalla Qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, gli azzurri hanno sconfitto la Lituania a Brescia sfatando un tabù che durava dalla mitologica semifinale delle Olimpiadi di Atene 2004 ma poi purtroppo hanno perso in Polonia fallendo così la prima chance di staccare il biglietto per la rassegna iridata. Tutto è rimandato alla finestra di febbraio quando affronteremo l’Ungheria in casa (si parla di Desio ...

Basket - Ceron sta meglio e ha ricevuto anche la visita di Petrucci : Resta riservata la prognosi di Marco Ceron, ma non si registrano novità negative sulle sue condizioni. Ieri il giocatore era cosciente e ha ricevuto la visita di Gentile, Polonara e Moraschini, che ...

Basket - Gianni Petrucci sul caso Masciadri : “Marco Crespi ha sbagliato”; il tecnico : ”Ho lasciato fuori la giocatrice in segno di rispetto” : Era inevitabile. Il vespaio di polemiche che si è venuto creare posteriormente alla esclusione della giocatrice simbolo dell’ItalBasket femminile Raffaella Masciadri, giunta al suo ultimo incontro in azzurro nel match contro la Svezia, non ha termine. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Stefania Passaro, ex giocatrice con 178 gare in Nazionale, che ha accusato il CT Marco Crespi di poca sensibilità nei confronti della cestista ...

Basket – Petrucci incontra una delegazione della Red October per il nuovo palazzetto a Cantù : nuovo palazzetto dello Sport a Cantù. Questa mattina una delegazione della Red October a Roma “Un progetto convincente, moderno e in linea con le esigenze della pallacanestro di oggi”. Con queste parole il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha accolto in Federazione dirigenti e ingegneri di Pianella srl, giunti a Roma nella mattinata odierna per presentare il progetto del nuovo palazzetto dello sport che sorgerà nell’area ...

Basket - Petrucci incontra il ministro Bussetti : focus sullo sviluppo del 3×3 nella scuole italiane : Lo sviluppo del 3×3 nella scuole italiane è stato al centro del dialogo tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci ed il ministro Bussetti Il presidente della FIP Giovanni Petrucci, accompagnato dal segretario generale Maurizio Bertea, è stato ricevuto dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti presso la sede del Ministero in viale Trastevere. Nel corso dell’incontro è stato ...

