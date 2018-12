Basket | Nba | Gallinari-Harris | Clippers rialzano la testa | ok Denver e Goldan State

Basket Nba - tripla doppia di Jokic Denver dà spettacolo a Toronto : 'È un palazzo con una grande tradizione di pallacanestro - commenta a fine partita - Un palco con tante luci dove si è fatta la storia di questo sport' John Wall aggiunge 18 punti e 15 assist e ...

Basket - Nba : Dallas stoppa la corsa dei Clippers - LeBron trascina i Lakers : WASHINGTON - Dallas l'ammazzagrandi. Dopo aver battuto Golden State e Houston nell'ultimo mese, i Mavs, 11-10, fermano la corsa a Ovest della capolista, agganciata ora da Denver. I Los Angeles ...

Basket - Nba show Durant - ma Warriors ko a Toronto. I Clippers non si fermano più : WASHINGTON - In Nba il vento sta cambiando. Solo tre le gare disputate nella notte italiana, ma sono tre partite ricche di significato. E' la notte orgogliosa di Toronto che dà l'ennesimo segnale di ...

NBA – Coach Popovich controcorrente : “odio il tiro da 3 punti - ha rovinato il Basket. Introduciamo quello da 4 e…” : Coach Gregg Popovich critica il tiro da 3 punti: secondo l’allenatore degli Spurs è stata la regola che ha rovinato il gioco del basket In questo particolare momento storico della sua carriera, Coach Gregg Popovich è in vena di rilasciare dichiarazioni polemiche. Dopo l’attacco a Kawhi Leonard dei giorni scorsi, ‘Coach Pop’ se l’è presa questa volta con il… tiro da 3 punti. Seonco l’allenatore ...

Basket - Nba : Gallinari regala la vittoria ai Clippers sui Suns - malissimo gli Spurs di Belinelli contro Minnesota : Tutto liscio per i Clippers di Gallinari , 28 punti in 33', che nella notte Nba superano facilmente i Suns con il risultato di 99-115. malissimo invece gli Spurs sconfitti 89-128 da Minnesota: ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...

Basket - Nba : Durant trascina Golden State - super-Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Quando sale in cattedra Kevin Durant, per gli avversari non c'è più nulla da fare. In attesa di rivedere sul parquet Curry e Green, Golden State si gode il miglior KD della stagione con ...

Basket - Nba Gallinari fa volare in vetta i Clippers - scivolone dei Lakers : NEW YORK " Un altro scalpo eccellente per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, sempre più protagonisti della regular season Nba. La formazione californiana di coach Doc Rivers passa con il ...

Basket Nba - Gallinari sbanca Portland - i Clippers sono in cima al West : Portland-Los Angeles Clippers 100-104 La vittoria del carattere sul difficile parquet di Portland regala ai Clippers di Danilo Gallinari la leadership solitaria della Western Conference. Una traguardo ...

Basket - Nba : i Lakers continuano a faticare - vince Orlando : I Lakers , 11-8, continuano a faticare dimostrandosi ancora indietro a livello di gioco e perdono in casa contro degli arcigni Orlando Magic , 10-10, dopo una partita emozionante e decisa nei secondi ...

Basket - Nba : Belinelli si inchina a Giannis - Spurs battuti a Milwaukee : Milwaukee-San Antonio 135-129 Reduce dal brutto scivolone casalingo di venerdì sera contro i Phoenix Suns, Milwaukee si riscatta nel 'back to back' e manda ko gli Spurs al termine di un match ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...

Basket - Nba : Belinelli ok ma Spurs travolti. Si ferma Gallinari - non i Clippers : ROMA - Nella notte dell'Nba si registrano una vittoria e una sconfitta per le squadre dei due italiani. Gli Spurs di Marco Belinelli cedono infatti a New Orleans per 140-126, mentre i Clippers vincono ...

Basket - Nba : Okc si inchina ai Kings - Walker 43 - Boston cede : Kemba Walker fenomeno: dopo i 60 rifilati a Philadelphia, ne mette 43 contro Boston e stavolta gli Hornets possono gioire. Paradosso Thunder: torna Westbrook , 29-13-7 assist, ma perdono sul campo dei ...