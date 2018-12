Basket | inaugurato l’NBA store di Milano | unico negozio ufficiale in Europa

sportfair

: RT @Gazzetta_NBA: Milano capitale del basket Inaugurato lo store Nba - JuveLakerShow24 : RT @Gazzetta_NBA: Milano capitale del basket Inaugurato lo store Nba - marcm1969 : RT @Gazzetta_NBA: Milano capitale del basket Inaugurato lo store Nba - AlessMarko : RT @Gazzetta_NBA: Milano capitale del basket Inaugurato lo store Nba -

(Di martedì 4 dicembre 2018) NBAaperto da oggi a, si tratta del primoindel noto campionato (e marchio) cestistico americanooggi il primo NBAin, aperto nella ‘nostra’all’interno della Galleria Passarella, a pochi passi da Piazza San Babila. Una folla di appassionati del mondo delamericano, ha atteso con ansia per anni questo momento e si è riversata nei pressi di Piazza San Babila per poter immortalare il momento del taglio del nastro ed anche per acquistare qualche prodottoStefano Porta/LaPresse“L’apertura del nostro primo NBAinsottolinea l’impegno costante delnel raggiungere la nostra fan base a livello globale,” ha dettoEME Vice Presidente, Global Partnerships, Vandana Balachandar. “Visto il continuo aumento in Italia dell’interesse nei confronti dei prodotti ...