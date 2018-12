Basket : apre a Milano lo Store NBA : ANSA, - ROMA, 4 DIC - Un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati del 'pianeta dell'iperBasket'. Ha infatti aperto oggi a Milano il negozio ufficiale della Nba, il primo del genere in ...

Basket - apre lo store NBA a Milano È il primo che vede la luce in Europa : la casa del Basket - Lo store, gestito da EPI in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Basket - Nba San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

