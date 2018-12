Barista per un giorno | il caffè è solidarietà

Barista italiano 20enne scambiato per musulmano e malmenato a Londra : Lo hanno scambiato per un musulmano e lo hanno riempito di botte. È quanto successo a un giovane Barista italiano trasferitosi a Londra.Il suo nome è Dario Antonioni e il 10 giugno dello scorso anno venne aggredito nei Surrey Quays da tre coetanei inglesi, due dei quali sono stati condannati in questi giorni al termine del processo. Il terzo uomo non è mai stato rintracciato dagli inquirenti.Il tribunale, infatti, ha condannato il 23enne Joshua ...

“Tornatene nel tuo Paese”. Barista italiano picchiato a Londra perché scambiato per musulmano : Dario Antonioni, 20 anni, è stato aggredito l'anno scorso a Londra da tre "razzisti" inglesi. Due di loro sono stati condannati, mentre il terzo non è stato ancora identificato. Il giovane ha i capelli scuri e aveva la barba all'epoca dell'attacco: sarebbe bastato ciò a convincere i suoi aggressori sul fatto che fosse di origini islamiche.Continua a leggere

Spara al Barista dopo il rimprovero per una sigaretta : Noto - Nel corso della tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto sono intervenuti nel bar Las Vegas a seguito di una richiesta al numero unico di ...

Lite per gelosia - a dividerli ci pensa il Barista : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Lite per gelosia, a dividerli ci ...

Tante lacrime per Sisto - il Barista italiano ucciso dall’attentatore di Melbourne| : Il 74enne Malaspina è corso incontro al killer pensando che avesse bisogno di aiuto. Sua la prima macchina per il caffè espresso della metropoli

Sabbio Chiese - Barista scopriva i Gratta e Vinci vincenti e li teneva per sé : denunciato : A Sabbio Chiese, in proVincia di Brescia, il titolare di un bar si era ingegnato ed aveva trovato il metodo per scovare i Gratta e Vinci vincenti e tenerli per sé in modo da incassare le somme in un secondo momento: una vera miniera d'oro se solo non fosse stato scoperto. I clienti del posto lamentavano il fatto di non vincere mai nel bar in questione e non capivano il perché. Un signore molto attento, comprando un tagliando ha però scoperto il ...

Sabbio Chiese - Barista scopriva i Gratta e Vinci vincenti e li teneva per sé : denunciato : A Sabbio Chiese, in proVincia di Brescia, il titolare di un bar si era ingegnato ed aveva trovato il metodo per scovare i Gratta e Vinci vincenti e tenerli per sé in modo da incassare le somme in un secondo momento: una vera miniera d'oro se solo non fosse stato scoperto. I clienti del posto lamentavano il fatto di non vincere mai nel bar in questione e non capivano il perché. Un signore molto attento, comprando un tagliando ha però scoperto il ...

Loredana Bertè : Per equivoco ho fatto la Barista a Andy Warhol : La regina del rock italiano, Loredana Bertè, si è trovata a New York a fare la barista del celebre pittore Andy Warhol. Lei, che ha fatto uscire di recente il suo nuovo singolo 'Maledetto Luna Park', ...

Gratta e Vinci - la truffa del Barista : quelli vincenti li teneva tutti per sé - ecco come : Una vera e propria truffa del Gratta e Vinci smascherata dai carabinieri a Brescia. Scopriva il codice che, attraverso un lettore elettronico, certifica se un Gratta e Vinci è vincente e...

Gratta e Vinci - la truffa del Barista : quelli vincenti li teneva tutti per sé - ecco come : Una vera e propria truffa del Gratta e Vinci smascherata dai carabinieri a Brescia. Scopriva il codice che, attraverso un lettore elettronico, certifica se un Gratta e Vinci è vincente e...