Bari | tennis | Nicolaus cup Si sfidano i migliori under 12 del mondo Madrina Roberta Vinci

Tennis - Nicolaus Cup Under 12 : i giovani talenti del futuro si sfidano in quel di Bari : Tennis, Nicolaus Cup Under 12 di scena a Bari alla ricerca dei talenti del futuro Il circuito Tennis EUROPE INTERNATIONAL – JUNIOR TOUR farà tappa per la prima volta a Bari: il capoluogo pugliese ospiterà la competizione che ha fatto da trampolino di lancio dei top player attuali del Tennis mondiale come Martina Hingis, Andy Murray, Andrea Petkovic, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e tanti altri. Un successo internazionale che ...