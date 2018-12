Bari | muore a 19 anni in moto | per guadagnare qualcosa consegnava pizze

Blastingnews

(Di martedì 4 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia die che riguarda, ancora una volta purtroppo, la morte di una giovane persona. Il drammatico episodio si è consumato precisamente nel quartiere Poggiofranco, nel viale Madre Teresa di Calcutta, e riguarda un giovane di diciannove, Alberto Pollini Piscopo, che ha perso la vita mentre era inin un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta nelle ore notturne, mentre il giovane era intento a consegnare dellea domicilio a bordo del mezzo di lavoro. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, che ha spiegato come il giovane abbia perso la vita in uno scontro con una utilitaria, una Citroen C3.Tragedia adiciannovenne dopo un incidente in scooter Un impatto violento a bordo del suo scooter e che è ...