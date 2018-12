Barcellona | guai per Rafinha | ginocchio ko e denuncia

Barcellona - guai per Vidal : il cileno condannato a pagare 800.000 euro per aver presto parte ad una rissa : Il giocatore del Barcellona dovrà pagare un’ingente somma di denaro per aver partecipato ad una rissa nel settembre del 2017 Arturo Vidal dovrà mettere mano al portafogli, sborsando la bellezza di 800 mila euro. E’ questa infatti la cifra che il cileno sarà costretto a pagare per aver preso parte ad una rissa lo scorso 17 settembre 2017, durante una serata trascorsa presso la discoteca Munich Crowns Club. Un giudice di Monaco ...