Banche | Abi | bene misure Ecofin

Banche - cresce idea Abi su blockchain : ANSA, - MILANO, 1 DIC - cresce 'Spunta Banca Project', il progetto di applicazione di una blockchain alla spunta interbancaria, cioè alla verifica della corrispondenza delle attività che interessano ...

Bankitalia - l'allarme per lo spread nell'ultimo Rapporto stabilità : 'Cosa rischiano Banche e assicurazioni' : ...6 punti percentuali nel 2019, ma 'il rialzo dei tassi di interesse sul debito pubblico registrato da maggio rischia di vanifica e l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio'. Lo afferma ...

Banche - Abi : rapine in forte calo - nei primi nove mesi -28 - 7% : Roma, 22 nov., askanews, - Le rapine in banca si riducono di quasi un terzo nei primi nove mesi del 2018. Lo rileva un'indagine realizzata dall'Ossif, il centro di ricerca dell'Abi sulla sicurezza. A ...

Promemoria dell'Abi : lo spread fa male alle Banche : Se fino a ora le banche hanno mantenuto stabili i tassi di interesse, nonostante lo spread intorno a quota 300, è perché la riserva di liquidità ha permesso agli istituti di credito di non fare ricadere i maggiori oneri su imprese e famiglie. Ma il rischio che un differenziale così ampio tra titoli

Abi - Patuelli : 'nessun credit crunch'. Intanto sofferenze Banche più che dimezzate dal 2015 : "Non c'è nessuna stretta creditizia nell'economia italiana, perchè i prestiti alle imprese e i mutui alle famiglie continuano a crescere". Parola del numero uno dell'Abi Antonio Patuelli, che ha detto che il credit crunch "lo vedrò quando ci ...

L’Ue taglia le stime del Pil - impennata del deficit : “Possibili ricadute sulle Banche e rischi di instabilità finanziaria” : «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le stime economiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...

ABI : 'non tassate le Banche - lotteremo contro manovra' : ... in una Unione europea sempre incompleta, carente di regole comuni e senza 'cantieri' preparatori per l'armonizzazione del diritto bancario, finanziario, fiscale, fallimentare e penale dell'economia, ...

Patto Abi-Fieg. Le Banche credono nei giornali : Il mondo bancario 'assolve quotidianamente anche alla funzione sociale di spinta alla crescita economica' e 'allo stesso modo intende collaborare alla tutela e allo sviluppo delle attività editoriali ...

"Banche - aumenti inevitabili Ma l'orso arriverà da Wall Street" : “Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto approdare” recita un motto latino attribuito a Seneca. Il mestiere di Gaetano Evangelista di AGE ITALI, una delle più antiche società del settore, è fornire supporto Segui su affaritaliani.it

Accordo Fieg-Abi per la diffusione dei quotidiani. "Favorire dialogo tra editori e Banche" : Siglato l'Accordo tra la Fieg e l'Abi. Un protocollo d'intesa "per promuovere specifiche iniziative per valorizzare la diffusione di quotidiani e periodici favorendo il dialogo tra tra editori e ...

Bagnai : “Improprio l’allarme di Draghi sulla stabilità delle Banche”. Savona : “Calmierare spread è compito della Bce” : “A me sembra improprio che il massimo responsabile della stabilità finanziaria in Europa emetta degli allarmi, seppur poi velati e temperati, circa la tenuta delle banche di un Paese che è sotto il controllo della sua vigilanza”. Il giorno dopo le dichiarazioni sull’Italia del presidente della Bce Mario Draghi, il presidente della commissione Finanze al Senato Alberto Bagnai (Lega) ha definito “improprio” il ...

Incontro Tria-Abi - Gros-Pietro - Intesa - : 'nessuna stangata Banche - correntisti stiano tranquillissimi' : Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, al termine della riunione che si è svolta nella sede milanese dell'Abi tra i banchieri e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Banche - Tria spiega manovra ai banchieri all'esecutivo Abi : Milano, 17 ott., askanews, - . È iniziato a Milano l'incontro tra il comitato esecutivo dell'Abi e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che spiegherà ai banchieri i contenuti della manovra approvata dal Consiglio dei ministri. Il ministro ha dribblato i giornalisti al suo arrivo, scegliendo un ...

Manovra - stangata da 4 miliardi su Banche. Tria incontra l'Abi : Mercoledì 17 ottobre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è atteso proprio al comitato esecutivo dell'associazione bancaria, a Milano, dove potrà confrontarsi con i banchieri italiani. Dal ...