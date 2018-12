Balmain cambia logo

gqitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018) Foto Getty ImagesÈ la nuova moda del momento:re ildel proprio marchio, anche se il marchio e ilin questione esistono da sempre. Le ragioni? Vedere alla vocemania. Così dopo la volta di Burberry, Celine per citare qualche esempio, l’ultimo in ordine di tempo è. L’annuncio arriva dallo stesso direttore creativo Olivier Rousteing: “Non voglio abbattere le tradizioni”, dichiara il designer, “ma i tempino eva veloce, è un marchio in crescita che si affida ai nuovi media per comunicare a un pubblico più globale”. Da qui l’idea del nuovoche vede la “B” protagonista con una doppia barra: una lettera-simbolo che rappresenta l’identità stessa della Maison. Il design del nuovoè stato progettato dallo studio Adulte Adulte, ed è già apparso sulle cinture e maglie della ...