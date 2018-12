AVO Palermo il 5 dicembre celebra la Giornata Internazionale del Volontariato

Palermo - tAVOlo tecnico per aiuti in Sicilia : lettera al ministro Salvini : Grasso (FI): “Al Governo nazionale abbiamo chiesto un tavolo tecnico per gli aiuti alla Sicilia, a cominciare dalla soppressione del prelievo forzoso”

Calcio : giudice sospeso - magistrati 'scambio di fAVOri dietro no a crac Palermo' : Palermo, 26 nov. (AdnKronos) - Giuseppe Sidoti, il giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, sospeso dalle sue funzioni per un anno nell'ambito dell'indagine della Procura di Caltanissetta, pur essendo legato da un rapporto di "conoscenza e di estrema confidenza" con Giovanni Giam

Carceri : Palermo - gruppo detenuti lAVOreranno a bonifica Monte Pellegrino : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - Il gruppo di detenuti del carcere Ucciardone di Palermo, circa 12 o 13, che verrà utilizzato per lavori di pubblica utilità, dopo la firma del protocollo d'intesa alla presenza del ministro Alfonso Bonafede, lavoreranno per la bonifica di Monte Pellegrino, successivame

Conferenza Libia : Haftar - al Sisi e Turchia lasciano il tAVOlo di Palermo | DIRETTA : L'importante è non trovarsi nella stessa stanza con quegli esponenti del mondo libico che non reputa suoi degni interlocutori. Haftar in volo per Palermo Fonti diplomatiche hanno confermato intorno ...

Palermo - spesa e slot machine durante il lAVOro : 5 dipendenti pubblici incastrati dai video : Cinque “furbetti del cartellino” sono stati scoperti dai carabinieri a Cefalà Diana (Palermo). Si tratta di due dipendenti comunali e tre operatori del Coinres, consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti, che secondo l’accusa si assentavano dal lavoro per fare la spesa, giocare alle slot machine o per custodire i propri animali.Continua a leggere

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lAVOro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

«Il modello? La gara col Palermo E non bisogna sentirsi fAVOriti» : Guai a dire al suo allenatore che il Brescia è favorito nel derby contro il Verona. Corini, non è così? Non voglio che passi questo messaggio. È nei fatti. Il Verona ha una qualità tecnica non ...

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È morto a causa del maltempo mentre andava al lAVOro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...