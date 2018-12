Avete mai emesso fattura? Il deputato che mette a tacere il Fisco

Insight su Marte : il pianeta rosso come non lo Avete mai visto [FOTO] : Pochi giorni fa atterrava su Marte la sonda Insight della Nasa, attrezzato con nuovi moderni strumenti e nuove funzioni oltre che di una fotocamera ad alta risoluzione che è riuscita a trasmetterci...

Mario Calabresi - il direttore de La Repubblica a Di Maio : 'Avete querelato mio padre - ucciso nel 1972' : Che i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e il quotidiano La Repubblica non siano idilliaci, lo dimostrano non solo i post e gli annunci degli esponenti pentastellati, ma anche le tante querele che ...

Calabresi-Di Maio - che scintille in tv : "Avete querelato mio padre - morto 46 anni fa" : Il direttore di Repubblica e il vicepremier e ministro del Lavoro si confrontano sulla libertà di stampa a DiMartedì su La7...

Scontro Di Maio-Calabresi con gaffe - il giornalista : 'Avete querelato mio padre' : "Berlusconi è entrato in politica - ribatte Calabresi - De Benedetti invece si è ritirato". Il direttore di Repubblica ha poi accusato Di Maio di volere un regime coreano per scegliersi gli editori ...

Di Martedì - Mario Calabresi ridicolizza Luigi Di Maio : 'Avete querelato mio padre che è morto' : Duello in diretta tv tra il vicepremier e ministro del lavoro, Luigi Di Maio , e il direttore di la Repubblica Mario Calabresi . Di Maio ha portato a DiMartedì su La7 le fotocopie di alcune pagine del ...

Calabresi contro Di Maio : "Lo sa che Avete querelato mio padre?" : I padri dei politici, in questi giorni, sono al centro dell'attenzione dei media, soprattutto dopo il caso del padre di Luigi Di Maio. Ma stasera, nello studio di DiMartedì su La7, a "fare notizia" è il padre di un giornalista: Mario Calabresi. A proposito della querela rivolta contro di lui, il edirettore di Repubblica si è diretto a Di Maio dicendo: "La querela di Marra che lei citava prima gliela do, e me la rimanda corretta". "Lo sa perchè ...

“Il futuro dopo Lenin” : nel libro del collettivo Volna Mare - la Transnistria come non la Avete mai letta : Una pizza e qualche birra (forse troppe) mangiate per strada tra amici, nell’afa del giugno torinese e un’idea per le vacanze nata dalla precedente esperienza di uno dei tre compagni, dalla voglia di stravolgere gli schemi ma, soprattutto, dalla curiosità cresciuta con i racconti e gli stereotipi su una terra alle porte dell’Europa ma sconosciuta ai più. Si sviluppa così, con lo spirito di tre under-30 che riempiono gli zaini, prendono in ...

Avete mai visto una mostra di disegni? : Sono una forma d’arte poco conosciuta ma molto importante in Italia, come racconta una mostra che aprirà a Milano il 23 novembre

Salvini : “Mai e poi mai faremo la patrimoniale - Avete la mia parola d’onore” : "Vi dò la mia parola d'onore che mai e poi mai metterò mano ai risparmi con una patrimoniale o con una tassazione di nessun genere. Hanno fatto il tentativo con la piccola Grecia e ora vogliono provare a fare il colpo grosso. Se ci sono riusciti con i greci, non ci riescono con il nostro Paese", ha dichiarato quest'oggi il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere

Domenica in - Claudio Amendola come non lo Avete mai visto prima : gelo in studio - si presenta così : Il pubblico di Domenica in con Mara Venier è rimasto particolarmente colpito dall'apparizione di Claudio Amendola. L'attore è stato ospite della trasmissione di Raiuno per promuovere il suo Nerò a ...

MagiMask - la realtà aumentata sugli smartphone come non l’Avete mai vista : La realtà aumentata e quella virtuale stanno cambiando il nostro approccio al mondo digitale, ma per ora siamo ancora in una fase preliminare, considerando le potenzialità offerte dalle tecnologie. Una novità sul tema arriva con MagiMask, visore Vr che, al contrario dei modelli visti finora con due display in disparità binoculare, ricorre a una sola lente conservando tutti i pixel del display dello smartphone inserito (è compatibile con ...

Grandinate storiche in Arabia Saudita : il deserto come non lo Avete mai visto! : Immagini davvero incredibili e storiche continuano ad arrivare dall'Arabia Saudita, colpita da una forte ondata di maltempo che sta causando numerosi disagi e danni. Non solo piogge torrenziali, che...

American Animals - una rapina come non l'Avete mai vista : ROMA - American Animals è un film su una rapina. Ma ha poco a che vedere con gli heist movie alla Ocean's Eleven, quelli in cui i protagonisti sono tutti professionisti del 'mestiere'. Ecco, questa è ...

Di Maio sui manichini bruciati : “Avete diritto di urlare - ma non c’è bisogno di sgolarsi” : Il ministro pentastellato Luigi Di Maio risponde con un post su Instagram alla collera degli studenti in piazza: "I giovani hanno tutto il diritto di protestare, anche con toni forti perché per troppo tempo la politica è stata sorda ai loro bisogni. Possono anche andare oltre righe a patto di non andare contro la legge e di non usare violenza".Continua a leggere