Avellino | far west in autostrada | assaltano il portavalori coi kalashnikov I roghi tra

Assalto a un portavalori - scene da Far West sul raccordo Avellino-Salerno : scene da Far West questa mattina sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, all"altezza dello svincolo per Serino. Un commando armato composto da 20 malviventi ha preso d"Assalto un portavalori, entrando in conflitto a fuoco con la polizia. Solo per caso non ci sono stati feriti. Il colpo non è andato a segno e i rapinatori sono riusciti a fuggire dopo aver incendiato alcune auto.Tutto è accaduto in pochi minuti. I malviventi hanno prima ...