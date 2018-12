Avellino | esonerato Graziani | ecco il nuovo allenatore

calcioweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Sono ore caldissime in casa, il club sta disputando una stagione negativa nel campionato di Serie D, l’obiettivo ad inizio della stagione era quello di conquistare la promozione, la vetta della classifica è al momento lontana. Per questo motivo si è optato per il ribaltone in panchina,Archimede, fatale la debacle contro il Trastevere. L’in pole sembrava Salvatore Campilongo ma nelle ultime ore un colpo di scena, l’sarà Giovanni Bucaro, ex calciatore edproprio dell’. Accordo totale raggiunto nelle ultime ore, adesso avrà il compito di risollevare l’Chi è Giovanni Bucaro, ildell’Giovanni Bucaro è undi calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore centrale. Ha giocato oltre che in Serie A anche nelle serie minori. Ha ...