Auto ancora in tilt | -6 | 3% Pesano crisi e diesel

Auto - vendite in Italia ancora in discesa a novembre : ... fa notare il Centro Studi Promotor, al calo dell'indice di fiducia dei consumatori, sceso a novembre a quota 114,8 da 116,6 registrato a ottobre, e al rallentamento dell'economia, con il prodotto ...

Auto - a novembre vendite ancora con la retromarcia : - 6 - 31% : novembre ancora a segno per le vendite di Auto: sono state immatricolate 146.991 Autovetture, con una variazione di -6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 156.886, ...

Maltempo Calabria : salvate persone bloccate in Auto - Vigili del Fuoco ancora impegnati per allagamenti : Criticità dovute al Maltempo in alcuni comuni della provincia di Catanzaro. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per allagamenti e le zone maggiormente colpite sono i comuni di Davoli Marina e San Sostene. Alcune persone sono state soccorse perché erano rimaste bloccate nelle auto. A San Sostene, invece, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl con conseguente fuoriuscita del gas. I Vigili del ...

"Non si può consentire a chi ha fatto cadere il ponte Morandi di arricchirsi ancora con la sua ricostruzione". Toninelli su Autostrade : Per la Tav "abbiamo stabilito un percorso di condivisione con la Francia e con l'Unione europea. In ogni caso, il tempo che passerà sarà nulla rispetto ai decenni che sono trascorsi da quando si discute di quest'opera. Anche il governo francese ha fatto delle valutazioni in merito che sono durate svariati mesi e Parigi ha riconosciuto la bontà del nostro metodo di approfondimento". Lo dice Danilo Toninelli, intervistato da ...

Spread ancora in calo a 300 punti. Borse europee in cAuto rialzo : Rep Di Maio: "Basta guerra alla Ue, ma le misure non cambiano. Anche i mercati capiranno" di ANNALISA CUZZOCREA

Spread ancora in calo : sotto 300 punti. Borse europee in cAuto rialzo : Dal fronte macroeconomico si registra la conferma della battuta d'arresto per l'economia della Germania, che ha rallentato nel terzo trimestre del 2018 mostrando un prodotto interno lordo in calo ...

Benzina e diesel - ancora sorprese al distributore per gli Automobilisti : Per il terzo giorno consecutivo la rilevazione di Staffetta Quotidiana ha evidenziato un calo dei prezzi dei carburanti...

Autorità portuale - Cuomo ancora nel comitato. Bando per cercare un esperto : BRINDISI - Il Comune di Brindisi cerca un esperto in materia portuale per sostituire Gianluca Cuomo nelle sedute del comitato portuale, non essendo più l'ingegnere in servizio a Palazzo di città, ...

Mercato europeo Auto resta in calo - sotto effetto Wltp. Fca peggio del mercato - Jeep corre ancora : Il mercato europeo dell'auto rimane in territorio negativo , con le immatricolazioni che sono calate nell'Unione Europea+Efta del 7,4% a quota 1.118.859 di vetture. Un dato lontano, tuttavia, dalla ...

Acea : immatricolazioni Auto Ue+Efta calano del 7 - 4% a ottobre. Cè ancora effetto Wltp : Il mercato dell'auto in Europa registra una nuova frenata. Secondo i dati diffusi oggi dall'Acea, l'associazione dei costruttori di auto in Europa, le immatricolazioni sono calate nell'Unione europea+...

Tocca a tre giovani Autori farci ancora riflettere : Per pura casualità temporale, nelle ultime due settimane si deve a tre quarantenni aver messo al centro del dibattito extrapartitico altrettanti temi da un po' di tempo "in seconda fila" ma sostanziali per tutti.Paolo Borrometi, Tommaso Labate e Antonio Iannamorelli hanno dato alle stampe quasi simultaneamente tre (corposi) volumi che hanno la capacità di mettere un occhio nuovo su argomenti su cui si è molto discusso ma ...

Auto : mercato ancora in rosso - immatricolazioni ottobre -7 - 42% : Roma, 2 nov., askanews, - mercato dell'Auto ancora in rosso. A ottobre, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 146.655 macchine, sono diminuite del 7,42% ...

Auto - immatricolazioni ancora in calo ad ottobre - -7 - 42% - : Nel mese di ottobre la Motorizzazione ha immatricolato 146.655 Autovetture, con una variazione di -7,42% rispetto a ottobre 2017 . Nel mese di settembre 2018 - comunica il Ministero dei Trasporti - ...

Toyota - gli airbag difettosi di Takata colpiscono ancora : 1 - 6 milioni di Auto richiamate - 50mila in Italia : ... società fallita nel 2017 dopo lo scandalo per i quasi 100 milioni di airbag difettosi venduti a case automobilistiche in tutto il mondo, cosa che aveva provocato incidenti, vittime e una maxi ondata ...