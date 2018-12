Australia | banca centrale RBA lascia tassi invariati all' 1 | 5% Il comunicato

Banca centrale d'Australia - niente ritocco dei tassi ma la stretta si avvicina : La scorsa notte la Reserve Bank of Australia ha deciso di mantenere il suo tasso di interesse di riferimento invariato all'1,50%, ovvero al livello al quale si trova da agosto 2016. L'ultima volta che la Banca centrale ha operato un intervento tagliò il costo del denaro di 25 punti base (minimo storico per il 26esimo incontro consecutivo).La mossa della Banca centraleNel corso della conferenza di accompagnamento (l'evento più interessante per ...