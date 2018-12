Atletica | i Mondiali 2023 si disputeranno a Budapest | prima volta per l’Ungheria

oasport

: #atletica I Mondiali 2023 si disputeranno a Budapest, prima storica volta per l'Ungheria - OA_Sport : #atletica I Mondiali 2023 si disputeranno a Budapest, prima storica volta per l'Ungheria - BeAdvGroup : I nostri due ragazzi Campioni del Mondo con la 4x400 azzurra ai Mondiali U20 di Tampere, questa sera protagonisti s… - sportface2016 : #Tortu fissa gli obiettivi per il 2019 -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Idileggera si(Ungheria), a ospitare l’evento sarà un nuovo stadio che verrà costruito sulla sponda est del Danubio e che avrà una capienza di ben 40000 posti. La capitale magiara era l’unica candida e così la IAAF ha ufficializzato oggi l’assegnazione della rassegna iridata (date ancora da definire). Si tratta di unaassoluta perche ha però già dimostrato la propria efficienza nell’ospitare eventi sportivi come dimostrano i successi dei recentidi nuoto e judo nel 2017. Ricordiamo che i2019 si svolgeranno a Doha (Qatar) mentre quelli del 2021 andranno in scena a Eugene (USA).Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Diego Barbieri Shutterstock.com