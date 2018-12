Assicurazioni | IVASS | raccolta rami vita +5 | 1% primi sei mesi

finanza.lastampa

: Reclami assicurativi: indicazioni sui nuovi tracciati record per richieste di informativa dell’IVASS - DirittoBancario : Reclami assicurativi: indicazioni sui nuovi tracciati record per richieste di informativa dell’IVASS - InsuranceTrade : Cyber risk e assicurazioni: ora si parte davvero Gdpr, direttiva Nis e regolamento Ivass, rappresentano delle novit… - DirittoBancario : Polizze vita dormienti: IVASS pubblica gli esiti delle verifiche con richiesta di nuovi aggiornamenti -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Gli altri canali sono in crescita, con l'eccezione delle Agenzie in economia e gerenze. , Foto: by rawpixel on Unsplash,