Assalto a tre portavalori sul raccordo Av-Sa | scena da film con spari e veicoli in fiamme

Assalto a tre portavalori - fiamme e conflitto a fuoco : far west sul raccordo Avellino-Salerno : Il colpo non è andato a segno: una pattuglia della Polstrada ha costretto i banditi alla fuga. Incendiate alcune auto dai banditi per fuggire, raccordo bloccato

Inter - Milinkovic-Savic : sogno che potrebbe diventare realtà - Marotta prepara l'Assalto : L'Inter ha cominciato già a studiare la strategia di rafforzamento in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il vertice andato in scena a Nanchino tra i vertici di Suning, con in testa il patron, Jindong Zhang, e il prossimo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è servito non solo alle parti per conoscersi, ma anche per capire quali devono essere gli obiettivi da conseguire. E uno dei nomi in cima alla lista dell'ex amministratore ...

Pakistan - bomba al mercato e Assalto al consolato cinese : oltre 30 morti e decine di feriti : Ore di tensione in Pakistan , dove ben due attentati terroristici sono costati la vita a più di 30 persone. Due agenti sono rimasti uccisi e una guardia di sicurezza ferita nel corso di un attacco ...

BREXIT - BOZZA DI ACCORDO UE-GRAN BRETAGNA/ Corbyn e i laburisti all'Assalto di Downing Street? - IlSussidiario.net : BREXIT, raggiunto ACCORDO UE-GRAN BRETAGNA: BOZZA di 500 pagine. Theresa May convoca vertice straordinario di governo: palla passa a ministri e Parlamento.

Legata e aggredita mentre svuotano le slot : dopo l'Assalto in via Romana continuano le indagini : Vanno avanti le indagini riguardanti la rapina messa a segno la scorsa notte all'interno di un bar del quartiere San Marco. Qui alle 4 del mattino la titolare dell'esercizio sarebbe stata aggredita da ...