Artigiano in fiera | Erasmus per giovani apprendisti

Ad 'Artigiano in Fiera' la cucina italiana sul tetto del mondo : Milano, 4 dic. (Adnkronos/Labitalia) - È una festa dei sapori 'Artigiano in Fiera' che nella sua ventitreesima edizione, oltre ai 41 ristoranti e alle 21 piazze del gusto da tutto mondo, mette in mostra fino al 9 dicembre (ore 10-22) due eccellenze italiane dell’enogastronomia. Due realtà che, oggi,

Artigiano IN FIERA 2018/ Enogastronomia e pizza napoletana - la qualità italiana sul tetto del mondo - IlSussidiario.net : La Nazionale degli chef, che ha vinto recentemente il titolo iridato in Lussemburgo, e l'Associazione pizzaiuoli napoletani sono in scena a FIERAmilano

Artigiano IN FIERA 2018/ Harold - Margret e quel granello di senape di Antonia coltivato con amore e tradizione - IlSussidiario.net : Un prodotto olandese di straordinaria fattura, «Antonia's mosterd», segue una lavorazione di alta qualità e surclassa la produzione industriale

Artigiano IN FIERA 2018/ Marina di Pisciotta e il mito delle alici pescate ancora come nella Magna Grecia - IlSussidiario.net : Quella delle alici di Menaica è una storia millenaria e prospera ancora grazie al lavoro appassionato di Maria Coppola, a Marina di Pisciotta, nel Cilento

Artigiano IN FIERA 2018/ Da modello ad Artigiano : lo 'stile' di Norbert Öttl che rinnova borse e trolley - IlSussidiario.net : La sensibilità per i boschi e il loro prodotto, il gusto per la pelletteria: così in Alto Adige è nato il connubio unico di Embawo, tra moda e artigianato

Artigiano IN FIERA 2018/ Il latte d'asina che fa belle come Cleopatra e l'imperatrice Sissi - IlSussidiario.net : Olimpia Cosmetics di Patrizia Garofalo prepara creme cosmetiche con il prezioso e naturalissimo alimento munto dalle asinelle del suo allevamento

Milano - inaugurato l'Artigiano in fiera 2018 : 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi del mondo : Artigiano in fiera è un'occasione imperdibile per poter acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, autentici, originali, di primissima qualità, introvabili ...

Ponte con Africa all'Artigiano in Fiera : ANSA, - RHO , MILANO, , 1 DIC - Le stime dello scorso anno indicavano in 150.000 persone al giorno i visitatori arrivati all'Artigiano in Fiera, il mercato più grande del mondo con più di 3000 espositori da oltre 100 Paesi che resterà aperto nei padiglioni di Fiera Milano a Rho fino al 9 dicembre. Probabile che l'edizione 2019, la 23/ della rassegna ormai storica che ...

Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar : ... oltre a creare create il tessuto delle pmi africane che, come sappiamo in Europa, è la base di ogni economia". All'inaugurazione della rassegna, oltre a Intiglietta, sono intervenuti anche l'ad di ...

Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar : Rho (Mi), 1 dic. (AdnKronos) - Un accordo con Egitto e Madagascar è stato siglato oggi in occasione della ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera che, a Fieramilano, per nove giorni, porta nel quartiere espositivo di Rho-Pero oltre 3mila stand, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 p

Fiere : Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar (3) : (Mi) - "In Africa c'è tanta imprenditorialità di necessità. Noi vogliamo diventare - ha aggiunto Frank Cinque, direttore generale di E4Impact Foundation, spin off dell'Università Cattolica - imprenditorialità di opportunità: che queste aziende possano avere le capacità gestionali per strutturarsi, p

Fiere : Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar (2) : (Mi) - "Questo nuovo modello di relazione, le cui fondamenta sono la formazione professionale e la formazione imprenditoriale, è promosso - ha ricordato ancora il presidente di Gestione Fiere - in collaborazione con alcuni tra i più importanti centri di formazione professionali italiani e E4impact.