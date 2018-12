Arte : Cortina - l'8 presentazione scultura Galanti e live Symphoniacs : Una figura di donna con le mani giunte verso il cielo in metallo placcato oro, montata su un ceppo di abete rosso sradicato durante l'ultima alluvione nel Bellunese. È "Madre Natura", scultura di Alessandro Galanti che sarà presentata sabato 8 dicembre alle 18 a Cortina nella cosiddetta piazzetta Kraler. L'istallazione vuole essere un inno alla vita e al non arrendersi di fronte alle sofferenze e un invito a ...

Olimpiade 2026 - il Comune approva le linee guida organizzative. PArte la sinergia Milano-Cortina : La giunta del Comune di Milano ha approvato venerdì le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 tra ...