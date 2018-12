Arriva la svolta fredda | crollo delle temperature da venerdì

Ámame è il nuovo album di Il Volo dopo il successo di Notte Magica : Arriva la svolta latina (cover e tracklist) : Ámame è il nuovo album di Il Volo dopo Notte Magica. arriva quindi la svolta latina che il gruppo aveva annunciato per i primi 10 anni di carriera e che hanno rilasciato a partire dal 30 novembre in tutto il mondo. I suoni protagonisti della nuova prova di studio di Il Volo sono quelli tipici della cultura musicale alla quale si rivolgono, con accenni di reggaeton che non mancano nel lungo percorso della tracklist che hanno pensato per ...

Ufficiale - il Var Arriva anche in Premier League : svolta dalla stagione 2019-2020 : svolta anche in Premier League e che riguarda il Var: dalla stagione 2019-2020 il massimo campionato inglese utilizzerà la tecnologia. La decisione è arrivata da parte dei club britannici che hanno dato il via libera all’adozione della nuova tecnologia fino al momento solo sperimentata in gare di Fa Cup e Coppa di Lega. Dopo l’ok da parte della Premier League adesso tutti i 5 principali campionati d’Europa avranno la ...

Ufficiale - il Var Arriva anche il Premier League : svolta dalla stagione 2019-2020 : svolta anche in Premier League e che riguarda il Var: dalla stagione 2019-2020 il massimo campionato inglese utilizzerà la tecnologia. La decisione è arrivata da parte dei club britannici che hanno dato il via libera all’adozione della nuova tecnologia fino al momento solo sperimentata in gare di Fa Cup e Coppa di Lega. Dopo l’ok da parte della Premier League adesso tutti i 5 principali campionati d’Europa avranno la ...

Monza - Arriva la svolta : Brocchi è il nuovo allenatore : Christian Brocchi è il nuovo allenatore del Monza, l'ex allenatore del Milan subentra a Marco Zaffaroni, firmando un contratto fino al 2020. Serviva una svolta per uscire dalla crisi, acuita dopo la ...

Meteo - ecco piogge e temporali (ma la svolta Arriva nel weekend) : La bassa pressione condiziona il Meteo su molte regioni italiane, portando tempo instabile con rovesci. Poi migliora, con...

I bastardi di Pizzofalcone - Alex e Rosaria Arriva la svolta : parla Simona Tabasco : I bastardi di Pizzofalcone, Alex e Rosaria vivranno un’importante evoluzione: ecco quando Alex Di Nardo e Rosaria Martone ne I bastardi di Pizzofalcone saranno protagoniste di una vera evoluzione! Ad anticipare questo importante dettaglio è l’attrice Simona Tabasco, interprete di Alex, in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. La poliziotta tosta in cerca della sua […] L'articolo I bastardi di Pizzofalcone, Alex e ...

Svolta nel caso Cucchi - Alessandro Borghi : "La giustizia è lenta ma Arriva per tutti" : L'attore romano è stato il protagonista di 'Sulla mia pelle', film incentrato sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi...

Cucchi - svolta al processo. Alessandro Borghi : 'La giustizia è lenta ma Arriva pe' tutti' : Al cinema, e su Netflix, Alessandro Borghi ha interpretato in modo magistrare Stefano Cucchi , nel film Sulla mia pelle che ha raccontato l'ultima settimana di vita del giovane. E lo stesso Borghi, ...

Champions League - ecco la svolta : adesso è ufficiale - Arriva il Var dal 2019 : arriva la svolta in Champions League, è pronto a ‘sbarcare’ il Var. E’ arrivato infatti negli ultimi minuti l’ok definitivo per la stagione 2019/2020 da parte dell’esecutivo Uefa, la richiesta della tecnologia era arrivata a gran voce da gran parte dei club ed inizialmente era stato bocciato. Secondo il numero uno della Uefa gli arbitri non sono ancora pronti per la tecnologia ed è stata bocciata ...

Champions League - Arriva la svolta : adesso è ufficiale - Arriva il Var dal 2019 : arriva la svolta in Champions League, è pronto a ‘sbarcare’ il Var. E’ arrivato infatti negli ultimi minuti l’ok definitivo per la stagione 2019/2020 da parte dell’esecutivo Uefa, la richiesta della tecnologia era arrivata a gran voce da gran parte dei club ed inizialmente era stato bocciato. Secondo il numero uno della Uefa gli arbitri non sono ancora pronti per la tecnologia ed è stata bocciata ...

Temptation Island Vip/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo - Arriva la svolta : il cavaliere ad un bivio! : Temptation Island Vip, coppie e news. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati? Lei inizia ad uscire con Giorgio Alfieri, scatenando la gelosia del compagno(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 03:05:00 GMT)